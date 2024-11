A Camilo lo confundieron con otro cantante colombiano: "¿Usted no sabe cómo me llamo?"

Camilo Echeverry ha logrado consolidarse como uno de los cantantes colombianos más exitosos a nivel internacional, tiene una gran comunidad de fanáticos que lo apoya y es bastante reconocido, por lo que no es sorpresa que haya personas que lo detengan en las calles para pedirle una foto o un saludo.

En este caso, el intérprete de 'Vida de Rico' y 'Por Primera Vez' vivió un curioso momento que compartió en sus redes sociales antes sus más de 28 millones de seguidores, donde estaba con Evaluna en una especie de venta de garaje y se encontró con una mujer que se percató de que había un famoso presente, pero no pudo identificar quién era en realidad.

"¿Usted no sabe cómo me llamo? Tiene que saber para tomarnos fotos", fueron las primeras palabras de Echeverry, quien bromeó durante un rato e incluso le dijo que él era Maluma, pero ella no cayó en su broma. Acto seguido, el joven sugirió ser Sebastián Yatra y ella no tuvo ninguna duda de que sí era el intérprete de 'Tacones Rojos'.

“Si quiere le grabo un video para la familia, ¿Quiere?”, indicó el joven paisa de 30 años, haciéndose pasar por Yatra e incluso fue más allá y en su grabación cantó un verso del tema ‘Déjame robarte un beso’.

Al final, Camilo compartió lo sucedido en sus redes escribió el siguiente mensaje:"Vecina, gracias por vendernos varios tesoros maravillosos. Perdón que debo informarle por este medio que soy Camilo, pero le daré un abrazo de su parte a Sebas apenas lo vea."

Por supuesto, hubo todo tipo de comentarios de parte de los fanáticos del músico y estos son algunos que se pueden leer: "Que alguien consiga el video de la mamá mostrándole a la hija cuando conoció a Sebastián Yatra 😂", "La señora dudó hasta de su existencia 😂", "La vecina viendo esto 👁️👄👁️", "Tu humildad te hace grande".

Camilo y Evaluna tuvieron a su segundo hijo

El pasado 1 de agosto de 2024, Camilo y Evaluna se convirtieron en padres por segunda vez y sorprendieron a sus seguidores en redes sociales con una emotiva publicación anunciando el nacimiento de su segunda hija llamada Amaranto.

El artista colombiano y la cantante venezolana utilizaron su perfil de Instagram y publicaron cinco fotos con la siguiente descripción: "Amaranto. Todas las ranas salieron a cantarte tu bienvenida. Niña de terciopelo dorado. Papá te atrapó y pintaste sus manos para siempre. Soberana de la media noche. Bienvenida".