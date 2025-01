Hija de Dulce, fallecida en Navidad, sufre otra dolorosa pérdida: “No he podido secar las lágrimas”

Dulce falleció el pasado 25 de diciembre a los 69 años tras de pasar algunas semanas hospitalizada, al parecer, la razón de su deceso fue el cáncer de pulmón y varias celebridades mexicanas lamentaron la repentina noticia. Pocos días después se realizaron las obras fúnebres y su hija asistió.

La mujer se llama Romina Mircoli y tiene 37 años, es la única heredera de la famosa artista y se vio involucrada en una polémica, pues se especuló que la relación que tenía con la cantante no era la mejor, sin embargo, esto fue aclarado rápidamente y quedó confirmado que esto era falso.

Falleció familiar de Dulce, cantante mexicana

A través de su cuenta de Instagram, la mujer informó que otro miembro de su familia falleció; se trata de su abuela paterna, llamada Emi. Con una fotografía la despidió y lamentó que todo haya sucedido de manera tan rápida, pues no ha superado un duelo y ya está en el siguiente.

Publicidad

“El día de hoy recibo nuevamente otra noticia que volvió a golpearnos, No me he podido ni secar las lágrimas de mi mamá y esta mañana recibí la llamada de que mi abuelita Emi se nos fue. No hay palabras...😥”, escribió junto a la instantánea.

Hija de Dulce sigue despidiendo a su mamá

Publicidad

En medio de las especulaciones, la mujer ha compartido varias fotografías de la intérprete de ‘Tu muñeca’ y ‘Déjame volver contigo’ y se ha mostrado muy afectada por su ausencia, no solo en su vida, también en la de su hijo, que extraña a su abuela.

“No tengo en mi corazón más que agradecimiento con Dios. No pude haber tenido mejor Mamá. Sé que hoy no paro de llorar y quizás no pare nunca”, escribió y continuó: “Ahora que me toca ser a mí la mamá no puedo más que ser fuerte, no me puedo derrumbar. Mi chiquito extrañará mucho a su Abu. Esa Abu que dio todo por nosotros y era amor sin límites e incondicional”, finalizó.

Lee también: Murió The Vivienne, la primera ganadora de RuPaul's Drag Race a los 32 años

Últimos momentos de Dulce, cantante mexicana

Publicidad

En un video realizado por Álex Kaffie, se mencionó que las últimas horas de Dulce las pasó en una cena de Nochebuena junto a un amigo cercano, se trata del productor Iván Cochegrus, quien habría dado detalles de los instantes. Te puede interesar: Exparticipante de reality fue encontrada sin vida en un estanque: esto pasó

Según su relato, la mujer habría estado animada para celebrar la navidad, juntos cenaron, hablaron e incluso ella pudo ponerse de pie sin ayuda, sin embargo, en un momento de honestidad, sí le habría dicho al hombre que “sentía miedo”.

Publicidad

El productor la peinó y arregló, ya que ella le había dicho que quería verse bien, además, confesó que no pensó que sería la última vez que la vería, pues confiaba en que tendría una mejoría con el paso de los días y tenía planes de irse a vivir con su hijo.

Finalmente, según el periodista Alejandro Pérez, Dulce habría fallecido en los brazos de su hija, Romina Marcoli, que junto a otros seres queridos emitió un comunicado en las redes sociales de la reconocida intérprete.