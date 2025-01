Meghan Markle escribió desgarrador mensaje tras perder un ser querido: "Llenaste mi vida"

Por medio de un video en sus redes, la esposa del príncipe Harry dio a conocer lo desconsolada y triste que se siente ante la pérdida de su perro, quien la acompañó a lo largo de casi 10 años y que se convirtió en una enorme compañía para ella.

"En 2015, adopté un beagle de un rescate de perros en Canadá. Había estado en un refugio de muerte en Kentucky y le dieron unos días de vida. Lo abalancé... y me enamoré. Se referían a él como 'el pequeño' porque era tan pequeño y frágil, así que lo llamé 'Guy'. Y era el mejor chico que cualquier chica podría haber pedido", inició su desgarrador mensaje Meghan Markle .

La publicación fue una recopilación de varias imágenes y videos que tenía en compañía del peludo, en la que se le pudo observar cuando era más pequeño y los tiernos momentos que pudieron compartir en compañía el uno del otro.

"Él estaba conmigo en Suits (reconocida serie en la que alcanzó el estrellato en Hollywood), cuando me comprometí (y luego me casé), cuando me convertí en madre... estuvo conmigo para todo: la tranquilidad, el caos, la calma, el consuelo", relató, dando una muestra de lo importante que era para ella su animal de compañía.

Sumado a esto, Meghan mencionó que su perro tuvo un accidente antes de que se mudara al Reino Unido, por lo cual fue sometido a cirugías durante varios meses sin poder salir de la clínica, al punto de que los veterinario dijeron que nunca volvería a caminar.

A la vez, dado que habrá una serie sobre su vida y la de Harry, Marckle invitó a sus seguidores a verla, ya que 'Guy' estará en ella: "espero que lleguen a entender por qué estoy tan devastada por su pérdida. Creo que ustedes también pueden enamorarse un poco (de él)".

"He llorado demasiadas lágrimas para contarlas - el tipo de lágrimas que te hacen meterte en la ducha con la esperanza absurda de que el agua corra en tu cara de alguna manera que te haga no sentirlas, o fingir que no están allí. Pero lo son. Y eso está bien también", relató la exintegrante de la monarquía inglesa con el objetivo de poner en palabras el dolor que experimenta ante esta situación.

Para finalizar su mensaje, Meghan Markle se dirigió a su fallecido perro: "Gracias por tantos años de amor incondicional, mi dulce Guy. Llenaste mi vida de formas que nunca sabrás".