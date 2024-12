¿Se acabó el amor entre el príncipe Harry y Meghan?: Los rumores de separación crecen

Actualmente, los rumores sobre una posible separación entre el príncipe Harry y Meghan Markle han captado la atención de la opinión pública, especialmente después de que la pareja no se dejara ver junta en los últimos meses. Esta situación ha desatado una serie de especulaciones, con muchos preguntándose si los Duques de Sussex están atravesando una crisis en su relación. Sin embargo, recientemente, el príncipe Harry rompió el silencio y abordó estos rumores en una entrevista realizada en medio de la Cumbre DealBook 2024.

Durante la entrevista, organizada por The New York Times, el columnista Andrew Ross Sorkin le preguntó directamente al príncipe sobre la ausencia de Meghan en los eventos recientes y el hecho de que cada uno de ellos pareciera estar haciendo apariciones públicas por separado. Con una actitud despreocupada y en medio de risas, Harry aceptó que había escuchado sobre los rumores, pero dejó claro que no les daba mayor importancia. "aparentemente, hemos comprado o nos hemos mudado de casa diez o doce veces. Al parecer, también nos hemos divorciado unas diez o doce veces. Así que es como ¿qué?", expresó el príncipe.

¿Se acabó el amor entre el príncipe Harry y Meghan Markle?

Harry también aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre la vida de los miembros de la realeza y su exposición a los chismes. Afirmó que, aunque los rumores y la especulación son parte de ser figuras públicas, tanto él como Meghan han decidido pasar por alto los comentarios malintencionados. Aseguró que lo que realmente les molesta es cuando los medios tergiversan la información y la modifican para generar más controversia.

El último evento en el que los Duques de Sussex se mostraron públicamente juntos fue su visita a Colombia, donde recorrieron varias ciudades y participaron en actividades humanitarias. A pesar de que las apariciones conjuntas han sido escasas en los últimos meses, el príncipe Harry dejó claro que la relación con Meghan sigue sólida. Resaltó que, aunque no estén siempre en el ojo público como pareja, su unión se mantiene fuerte y sus prioridades siguen siendo su familia y el bienestar de sus hijos.

¿Cómo se conocieron Harry y Meghan Markle?

La historia de amor entre el príncipe Harry y Meghan Markle comenzó en 2016, cuando un amigo cercano de Harry organizó una cita a ciegas entre ellos. Desde ese momento, ambos se sintieron atraídos, pero la Duquesa reveló en una entrevista que, antes de ese encuentro, comenzaron a hablar por Instagram. A pesar de esto, decidieron mantener su relación en privado, alejada del ojo público.

Fue en una fiesta de Halloween cuando su relación salió a la luz, ya que fueron fotografiados juntos. Desde ese momento, la pareja se volvió un tema recurrente en los medios. En noviembre de 2017, decidieron dar el paso y casarse en una emotiva ceremonia que fue vista por millones alrededor del mundo. Su boda marcó un antes y un después, no solo para ellos, sino también para la familia real británica.

A lo largo de su relación, Harry y Meghan enfrentaron críticas y enfrentamientos con la familia real, lo que los llevó a tomar decisiones importantes, como renunciar a sus roles oficiales. Sin embargo, su amor y compromiso mutuo siguieron creciendo, y hoy en día tienen dos hijos. Aunque ya no forman parte de la familia real, su historia sigue siendo un referente para muchos, mostrando cómo el amor puede superar obstáculos y desafíos.