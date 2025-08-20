El Sentenciado: Dani, ‘la melliza mala del Desafío’, se quiebra por la pérdida de su abuelo

La Súper Humana habla puntualmente de la mala relación que tuvo con Abrahan, cómo percibió la dinámica de El Elegido, por qué le cae mal Deisy y qué opina del rendimiento de su melliza, Tina.

