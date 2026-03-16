Él es Adam Pearson, el actor que sorprendió en los Óscar 2026: cuál es su enfermedad

El destacado actor británico Adam Pearson se convirtió en tendencia en las plataformas digitales al aparecer por primera vez en la edición número 98 de los Premios Óscar, evento que se llevó a cabo el pasado 15 de marzo en Estados Unidos. El artista lució un traje Amiri con accesorios Montblanc y Jimmy Choo; sin embargo, lo que en realidad llamó la atención fue el hecho de que usó su presencia en la alfombra roja para visibilizar la enfermedad contra la que batalla hace años.

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"Si le hubieran dicho al joven Adam que había estado en los Premios de la Academia, sentado con varios actores a los que admiraba desde niño, pero como uno más de sus compañeros, jamás lo habría creído. Muchísimas gracias a todos los que me han apoyado hasta ahora en este increíble viaje", escribió en su cuenta oficial de Instagram minutos antes de la transmisión del evento.

Qué enfermedad tiene Adam Pearson, el actor que destacó en los Óscar 2026

Pearson creció en Croydon, al sur de Londres, en compañía de su hermano gemelo Neil. A los cinco años sufrió un golpe en la cabeza que nunca terminó de sanar y, con el tiempo, fue diagnosticado con neurofibromatosis tipo 1, una enfermedad genética que genera manchas en la piel y aparición de tumores benignos en diferentes partes del sistema nervioso.

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Esta condición hizo que a los 8 años ya luciera muy diferente a su hermano gemelo y empezara a ser víctima de matoneo por parte de sus compañeros de clase: “Cada vez que en televisión daban 'El hombre elefante' o 'El jorobado de Notre Dame', al día siguiente escuchaba esos apodos en la escuela”, comentó en una ocasión para la Revista People.

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La fama llegó a su vida gracias a su participación en la película 'Un hombre diferente', estrenada en 2024. Esta cinta narra la historia de Edward, un actor con esta enfermedad que se somete a un procedimiento experimental para cambiar de rostro y, aunque el proceso hace efecto, se ve en la necesidad de enfrentar nuevo retos relacionados con su apariencia.

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La producción recibió una nominación a 'Mejor Maquillaje y Peluquería' en la edición 97 de los Premios Óscar y ganó un reconocimiento en los Globos de Oro gracias al trabajo de Sebastián Stan, que se llevó el premio a Mejor Actor en un Película Musical o Comedia en la edición 82.