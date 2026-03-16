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Qué enfermedad tiene Adam Pearson, el actor que sorprendió en los Premios Óscar 2026 - CaracolTV

El actor Adam Pearson, recordado por su participación en la película 'Un hombre diferente' de 2024, tiene un hermano gemelo que no padece la enfermedad. Esto dijo antes de la alfombra roja de los premios.

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Él es Adam Pearson, el actor que sorprendió en los Óscar 2026: cuál es su enfermedad

El actor, recordado por su participación en la película 'Un hombre diferente' de 2024, tiene un hermano gemelo que no padece la enfermedad. Esto dijo antes de la alfombra roja de los premios.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 16 de mar, 2026
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Quién es Adam Pearson, el actor británico que brilló en los Premios Óscar 2026.