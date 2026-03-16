Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
María la del barrio
Sobrino de Darío Gómez
En vivo ‘A Otro Nivel’
'La Reina del Flow 3'
Hijas menores de Diomedes Díaz
Programación de Caracol

Quién es el nuevo presentador de 'La Red': conoce a Marco Vergara, su edad y su esposo - CaracolTV

El pasado domingo 15 de febrero, se anunció que Marco Vergara, quien se desempeñaba como reportero en el programa, había ascendido y ocuparía de ahora en adelante un espacio en el set de grabación.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Él es Marco Vergara, el nuevo presentador de 'La Red': hace entrevistas en dos idiomas

El pasado domingo 15 de febrero, se anunció que Marco Vergara, quien se desempeñaba como reportero en el programa, había ascendido y ocuparía de ahora en adelante un espacio en el set de grabación.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 16 de mar, 2026
Comparta en:
Él es Marco Vergara, el nuevo presentador de 'La Red'.