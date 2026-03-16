Él es Marco Vergara, el nuevo presentador de 'La Red': hace entrevistas en dos idiomas

Marco Vergara será el presentador que en adelante acompañará a Mary Méndez, Carlos Vargas, Frank Solano y Carlos Giraldo los fines de semana en 'La Red', programa que justamente tuvo un cambio de horario los domingos con el final de 'The Suso's Show', pues ahora irá de 3:00 p. m., hasta las 6:00 p. m.

Mira también: Final del Desafío puso a famoso de 'La Red' a comerse las uñas: fotos de su reacción



El periodista ya venía trabajando en la producción, de hecho, había realizado algunas entrevistas para personalidades como Kiernan Shipka, protagonista de 'Sabrina', y también a Ángela Piedrahíta; sin embargo, esta noticia suma un logro más a su carrera profesional.



Quién es Marco Vergara, el nuevo presentador de 'La Red'

Es un comunicador social y periodista graduado de la Universidad de La Sabana, donde empezó a sembrar sus primeros pinos dentro del mundo del entretenimiento, realizando entrevistas y presentando diferentes espacios televisivos. Cuenta con más de 10 años de experiencia en televisión y destaca principalmente por su jocosa personalidad y fluidez para hablar en inglés, idioma con el que también hace entrevistas.

Ha hablado con personalidades de talla internacional como Sofía Vergara, Paris Hilton, Cynthia Nixon, Eugenio Derbez, Alejandro Sanz, entre otros artistas que han quedado sorprendidos con la manera en la que conduce la conversación.





Mira también: Carlos Vargas, presentador de 'La Red', fue víctima de robo con arma blanca en Bogotá

Publicidad

El 20 de diciembre de 2025 contrajo matrimonio con Daniel Martínez luego de una década juntos. Su historia de amor ha llamado la atención en las plataformas digitales, especialmente desde que se dio a conocer que Vergara le propuso matrimonio a su pareja en medio de un concierto de Il Divo el 21 de septiembre.

Este 16 de marzo Marco celebra su cumpleaños; por lo que su compañero de vida no dudó en celebrar un nuevo éxito en su carrera y extenderle los mejores deseos en esta nueva etapa: "Feliz cumpleaños, mi amor. Gracias por tu amor, por tu nobleza y por el hogar que construimos juntos. Te amo más de lo que puedo escribir. 🤍✨(Te felicitan también tus gorditos Mía Carolina, Óscar David y Edgar Emilio (roten) o como sea que se vaya a llamar nuestro gordito nuevo) ❤️", le escribió junto a una galería de fotos.

Publicidad

Mira también: Presentador dijo en La Red cómo les contó a sus papás que le gustan los hombres

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.

