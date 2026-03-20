Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Hilos de Vida
Mariana Gómez, embarazada
En vivo ‘A Otro Nivel’
Convocatoria Selección Colombia
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Quién es Fernando Botero pintor colombiano quien fue inspiración para la nueva canción de Maluma y Arcángel - CaracolTV

El sencillo se estrenó el 19 de marzo y su videoclip se grabó en el Museo de Antioquia, en Medellín, como referencia al legado del artista Fernando Botero y símbolo de la cultura colombiana.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Pintor colombiano fue la inspiración para la nueva canción de Maluma y Arcángel

El sencillo se estrenó el 19 de marzo y su videoclip se grabó en el Museo de Antioquia, en Medellín, como referencia al legado del artista Fernando Botero y símbolo de la cultura colombiana.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 20 de mar, 2026
Comparta en:
Maluma rinde homenaje a Boterojpg