Pintor colombiano fue la inspiración para la nueva canción de Maluma y Arcángel

El cantante Maluma presentó su sencillo “Botero” junto a Arcángel, una canción inspirada en la obra del artista colombiano Fernando Botero. El lanzamiento se realizó el 19 de marzo y estuvo acompañado de un videoclip grabado en el Museo de Antioquia, espacio que alberga una colección representativa del pintor.

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Así fue el homenaje de Maluma para Fernando Botero

La canción se desarrolló como un homenaje al legado de Botero, cuyo trabajo artístico alcanzó reconocimiento internacional y se consolidó como referente de la cultura colombiana. El sencillo tomó como base la identidad visual y conceptual del artista, integrando elementos de su obra en la propuesta musical.



El videoclip de “Botero” se grabó en las instalaciones del Museo de Antioquia, lugar que resguarda múltiples piezas del artista. En las imágenes se observaron diferentes obras que hicieron parte del recorrido visual del video, en el que se planteó una narrativa relacionada con el funcionamiento interno del museo.





En la producción audiovisual, los intérpretes asumieron roles dentro del espacio. Arcángel apareció como un trabajador encargado de presentar las obras al público, mientras Maluma representó a un empleado enfocado en labores de mantenimiento. Estas representaciones se desarrollaron dentro de las salas del museo, integrando el entorno artístico con la narrativa del video.

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La elección del museo como escenario permitió establecer una conexión directa entre la música urbana y el patrimonio cultural colombiano. A través de este espacio, el videoclip incorporó referencias visuales que reforzaron el concepto del sencillo.

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El lanzamiento de “Botero” formó parte de una propuesta que buscó relacionar la música urbana con elementos de la identidad cultural del país. La inspiración en la obra de Fernando Botero se reflejó tanto en el título de la canción como en su desarrollo conceptual.

La participación de Arcángel en el sencillo representó un componente relevante dentro del proyecto, al tratarse de una figura vinculada al desarrollo del género urbano. Su intervención se integró en la estructura de la canción, consolidando la colaboración con Maluma.

El proyecto se presentó como una iniciativa que tomó referencias del arte colombiano para incorporarlas en un formato musical contemporáneo. El uso del Museo de Antioquia y la presencia de obras del pintor en el videoclip permitieron establecer una relación directa entre el legado artístico de Botero y la propuesta del sencillo.

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