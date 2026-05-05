Hombre señalado como “chamán” en concierto de Ryan Castro explicó su función en Medellín

El hombre que apareció durante el concierto de Ryan Castro en Medellín y que generó múltiples reacciones en redes sociales fue identificado días después por la creadora de contenido Sofía Meza. La revelación se produjo en su pódcast “La Ruta al Alma”, donde el invitado explicó su presencia en el evento realizado el 25 de abril en el estadio Atanasio Girardot.

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Esta fue la versión del 'chamán' que asistió al concierto de Ryan Castro

Durante el espectáculo, la atención del público no solo se concentró en el escenario principal, sino también en la parte posterior, donde se observó a un hombre con vestimenta ceremonial. Su aparición generó interpretaciones entre los asistentes y usuarios en plataformas digitales, quienes intentaron establecer cuál era su función dentro del concierto del artista paisa.



En el pódcast, el hombre fue presentado como el abuelo Suaga Gua, descrito como maestro guía espiritual del linaje sacerdotal ancestral de la tradición indígena del pueblo nación muisca chibcha, originario de Bacatá. En ese espacio, explicó que su asistencia a este tipo de eventos respondía a una labor específica relacionada con su formación espiritual.

Según su relato, su participación en encuentros masivos se vinculaba con procesos de armonización del ambiente, entendidos no solo desde lo climático, sino también desde la interacción emocional de los asistentes. Indicó que su presencia buscaba contribuir a un equilibrio entre las personas y el entorno durante este tipo de actividades.





Frente a las versiones que circularon en redes sociales, en las que se le atribuía un supuesto control sobre la lluvia que cayó levemente durante el concierto, el guía espiritual negó esa interpretación. Señaló que su labor no consistía en intervenir fenómenos naturales, sino en relacionarse con ellos desde una perspectiva distinta, basada en su tradición.

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En su explicación, sostuvo que su práctica se fundamentaba en el conocimiento de leyes naturales y en la conexión con elementos del entorno. Afirmó que este tipo de preparación implicaba un estado de concentración particular que le permitía interpretar lo que ocurría en el espacio donde se encontraba.

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Además, amplió su experiencia más allá del concierto de Ryan Castro, indicando que su participación en eventos de este tipo respondía a una dinámica recurrente dentro de su comunidad. En ese contexto, señaló que su rol se asociaba con una conexión simbólica con la Madre Tierra, entendida como un eje central en su cosmovisión.

Finalmente, planteó que su interpretación del entorno difería de la mirada urbana predominante, especialmente en la forma en que se comprendía la relación entre las personas y la naturaleza. Indicó que, para su comunidad, este tipo de prácticas eran habituales y formaban parte de una comprensión integral del equilibrio entre pensamiento, acción y entorno.

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