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Chamán de concierto de Ryan Castro en Medellín explicó su presencia - CaracolTV

La creadora de contenido Sofía Meza dio a conocer quién era el hombre que apareció en el escenario durante el concierto de Ryan Castro en Medellín y explicó su participación en el evento.

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Hombre señalado como “chamán” en concierto de Ryan Castro explicó su función en Medellín

La creadora de contenido Sofía Meza dio a conocer quién era el hombre que apareció en el escenario durante el concierto de Ryan Castro en Medellín y explicó su participación en el evento.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 5 de may, 2026
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