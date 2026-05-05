Cuándo empieza Rock al Parque 2026: habrá tres días para celebrar 30 años del festival

El Festival Rock al Parque 2026 se llevará a cabo los días 10,11 y 12 de octubre, en el Parque Simón Bolívar. Aunque e cartel no ha sido confirmado, el Distrito indicó que se encontrarán “bandas icónicas, artistas contemporáneos y propuestas emergentes, en una programación que no separa pasado y presente, sino que los pone en diálogo”.

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Por la conmemoración de los 30 años del festival, la Alcaldía de Bogotá indicó que se están haciendo distintas actividades, como la del lanzamiento del libro 'Rock al Parque: 30 años: 'Bogotá y las voces de la tras escena’, de Tatiana Duplat, que fue presentado en la Feria del Libro de Bogotá el 2 de mayo, y el 'Rock al Parque llega a tu barrio', un evento en el que las bandas que hicieron parte del proceso de selección tienen la posibilidad de abrirse campo en otros escenarios y llegar a más gente.

Asimismo, los días 7, 8 y 9 de octubre de 2026 se hará un taller de periodismo musical, que contará con varios invitados nacionales e internacionales, y en el que se hablará sobre “la evolución de las narrativas en torno al rock y las escenas alternativas”.

La temporada de festivales gratuitos en Bogotá comienza el 24 y 25 de mayo en el Parque de los Novios, con el evento Colombia al Parque. Los días 6 y 7 de junio, los capitalinos podrán disfrutar de Popular al Parque, en el Simón Bolívar, mientras que el 11 y 12 de julio se vivirá el Joropo al Parque, en la Plaza de Bolívar.



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El 31 de julio, en pleno Festival de Verano, se organizará el Vallenato al Parque, mientras que el 12 y 13 de septiembre se llevará a cabo Jazz al Parque, en el Parque Country. Posteriormente, se dará paso a la celebración de los 30 años de Rock al Parque, durante el festivo de octubre.

El año finalizará con Hip Hop al Parque, el 24 y 25 de octubre en el Parque Simón Bolívar, y Salsa al Parque, que se realizará el 28 y 29 de noviembre en el mismo escenario de la capital colombiana.