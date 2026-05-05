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Cuándo es Rock al Parque 2026, en Bogotá: actividades que habrá y más

Cuándo es el Rock al Parque 2026, en Bogotá: fechas confirmadas por la Alcaldía y actividades que harán durante tres días, por el reconocido evento de Latinoamérica.

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Cuándo empieza Rock al Parque 2026: habrá tres días para celebrar 30 años del festival

El festival rockero más grande de Latinoamérica celebrará sus 30 años con varios eventos que se llevarán a cabo en diferentes partes de la capital colombiana, anunció la alcaldía.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 5 de may, 2026
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Rock al Parque 2026