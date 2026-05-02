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Yeison Jiménez y Sonia Restrepo perdieron un bebé: creían que no serían padres nunca

Yeison Jiménez y Sonia Restrepo perdieron un bebé antes de tener a Thaliana Jiménez, tras una cirugía de emergencia, a la mujer le dijeron que no podría tener más bebés, pero no fue así.

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Esposa de Yeison Jiménez casi muere tras perder un bebé: “el 95% de mi vida estaba comprometida”

Yeison Jiménez y Sonia Restrepo perdieron un bebé antes de tener a Thaliana Jiménez, tras una cirugía de emergencia, a la mujer le dijeron que no podría tener más bebés, pero no fue así.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 2 de may, 2026
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