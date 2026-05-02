Esposa de Yeison Jiménez casi muere tras perder un bebé: “el 95% de mi vida estaba comprometida”

Sonia Restrepo y Yeison Jiménez decidieron dar un paso importante cuando sintieron que era momento de agrandar la familia. Todo comenzó con un sueño cumplido: su primer apartamento, entre fotos, planes y risas, empezaron a imaginar su vida juntos, mientras él le confesaba su deseo: "Yo quiero tener hijos".

Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, casi muere

Aunque al inicio Sonia no estaba convencida por su pasado, dejó que todo fluyera. Sin embargo, llegó un momento doloroso que cambió el rumbo. Sin saberlo, atravesó un embarazo ectópico que puso en riesgo su vida: "Fue un dolor más fuerte que un parto". La situación se volvió crítica en cuestión de horas: "Usted tiene una masa que se estalló en su trompa y la está matando", le dijo el médico. En medio del caos, el miedo se apoderó de ella: "Yo me voy a morir. ¿Qué va a pasar con mi hija?", se cuestionó.



La cirugía era urgente, pero había un obstáculo: "No la pueden operar si no pagan", era la condición de los médicos. Contra el tiempo, logró conseguir el dinero y ella entró al quirófano. La operación fue un éxito, pero dejó una dura noticia: "Me dicen que no puedo tener hijos".

A pesar del golpe, el deseo de formar una familia seguía intacto. Durante meses lo intentaron sin éxito, hasta que, cuando Sonia dejó de presionarse, ocurrió lo inesperado. Tiempo después, llegó la noticia que cambiaría todo: esperaban a su hija Taliana.

Años más tarde, una nueva sorpresa llegó. Durante un viaje, Sonia empezó a notar cambios y, tras varias pruebas, confirmó lo que parecía imposible. Preparó una caja especial para darle la noticia: "Sí, estoy embarazada". Así llegó Santiago, completando la familia que ambos soñaron construir.





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