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Las tres promesas de Yeison Jiménez a su esposa, Sonia Restrepo: la ayudó a ser profesional

La mujer siempre tuvo claro que quería seguir adelante y por eso Yeison Jiménez le aseguró que le ayudaría, tras más de 10 años de amor, el intérprete cumplió cada una de las cosas que le dijo.

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Yeison Jiménez le hizo tres promesas a Sonia Restrepo y, con el tiempo, las cumplió todas

La mujer siempre tuvo claro que quería seguir adelante y por eso Yeison Jiménez le aseguró que le ayudaría, tras más de 10 años de amor, el intérprete cumplió cada una de las cosas que le dijo.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 2 de may, 2026
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