Yeison Jiménez le hizo tres promesas a Sonia Restrepo y, con el tiempo, las cumplió todas

Sonia Restrepo encontró en Yeison Jiménez no solo una pareja, sino un respaldo en uno de los momentos más decisivos de su vida. Desde el inicio, la confianza fue clave, y ella no dudó en abrir su corazón para contarle su historia.



Promesas de Yeison Jiménez a su esposa

Él escuchó atento y, fiel a su carácter, respondió con promesas claras: "Te voy a llevar a conocer el mundo y te voy a ayudar para que seas profesional y cumplas tus sueños", y no fueron palabras al aire.

Yeison se convirtió en ese impulso que Sonia necesitaba para retomar sus metas. Con determinación, ella eligió su camino: "Yo quiero seguir con lo que había empezado en mi pueblo, que era ser contadora". Ese sueño que veía lejano empezó a tomar forma gracias a un gesto que marcó un antes y un después: "Sacó su primera tarjeta de crédito y me pagó mi primer semestre de universidad".



Mientras tanto, la vida no se detenía. Sonia enfrentaba jornadas largas y trabajos exigentes, incluso vivió momentos difíciles como cuando no recibió el pago por su labor en uno de sus trabajos. Aun así, siguió adelante, trabajando como vendedora de zapatos y buscando estabilidad en Bogotá, ciudad a la que llegó con esfuerzo y con el apoyo de su familia, que cuidaba a su hija mientras ella se organizaba.

En paralelo, la relación con Yeison crecía, aunque ambos atravesaban una etapa económica compleja, ya que él aún no era el artista consolidado y todo se construía paso a paso. A pesar de eso, siempre estuvo presente, brindando apoyo constante: "Quiero que busques la universidad donde quieres estudiar".

Con el tiempo, las cosas comenzaron a mejorar, se fueron a vivir juntos y él tomó una decisión importante: "Ya no quiero que trabajes en nada de esto". Así, entre sacrificios, estudio y trabajo, Sonia fue consolidando su camino profesional, mientras construía junto a Yeison una vida basada en el esfuerzo compartido.





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