Yeison Jiménez le hizo tres promesas a Sonia Restrepo y, con el tiempo, las cumplió todas

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Sonia Restrepo encontró en Yeison Jiménez no solo una pareja, sino un respaldo en uno de los momentos más decisivos de su vida. Desde el inicio, la confianza fue clave, y ella no dudó en abrir su corazón para contarle su historia.
Él escuchó atento y, fiel a su carácter, respondió con promesas claras: "Te voy a llevar a conocer el mundo y te voy a ayudar para que seas profesional y cumplas tus sueños", y no fueron palabras al aire.
Yeison se convirtió en ese impulso que Sonia necesitaba para retomar sus metas. Con determinación, ella eligió su camino: "Yo quiero seguir con lo que había empezado en mi pueblo, que era ser contadora". Ese sueño que veía lejano empezó a tomar forma gracias a un gesto que marcó un antes y un después: "Sacó su primera tarjeta de crédito y me pagó mi primer semestre de universidad".
Mientras tanto, la vida no se detenía. Sonia enfrentaba jornadas largas y trabajos exigentes, incluso vivió momentos difíciles como cuando no recibió el pago por su labor en uno de sus trabajos. Aun así, siguió adelante, trabajando como vendedora de zapatos y buscando estabilidad en Bogotá, ciudad a la que llegó con esfuerzo y con el apoyo de su familia, que cuidaba a su hija mientras ella se organizaba.
En paralelo, la relación con Yeison crecía, aunque ambos atravesaban una etapa económica compleja, ya que él aún no era el artista consolidado y todo se construía paso a paso. A pesar de eso, siempre estuvo presente, brindando apoyo constante: "Quiero que busques la universidad donde quieres estudiar".
Con el tiempo, las cosas comenzaron a mejorar, se fueron a vivir juntos y él tomó una decisión importante: "Ya no quiero que trabajes en nada de esto". Así, entre sacrificios, estudio y trabajo, Sonia fue consolidando su camino profesional, mientras construía junto a Yeison una vida basada en el esfuerzo compartido.
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