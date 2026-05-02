Sonia Restrepo habla de las pesadillas de Yeison Jiménez: “si las hubiéramos tomado seriamente...”

Cuando faltaba apenas un mes para el nacimiento de su bebé, Sonia Restrepo comenzó a vivir una etapa marcada por la angustia. Todo empezó con unos sueños de Yeison Jiménez que la dejaron inquieta y que, con el paso de los días, tomaron más fuerza: "Es una parte que a mí me duele contar". Eran imágenes recurrentes, difíciles de ignorar, pero que al mismo tiempo prefería no enfrentar del todo.

Uno de sus colegas recuerda que él también había soñado algo similar y hace mención del episodio que encendió todas las alarmas. Durante un vuelo en Medellín, la avioneta en la que viajaba Yeison presentó fallas: "Arrancó sin fuerza". El momento fue crítico y el riesgo evidente. Sin embargo, la rápida reacción del piloto evitó una tragedia mayor.



Sueños de Yeison Jiménez

A pesar del miedo, Sonia trataba de no aferrarse a esos pensamientos. Había algo que Yeison siempre repetía y que ella tenía presente: "A lo que más temiera uno, más lo llamaba". Por eso intentaba mantenerse tranquila, aunque la sensación no desaparecía del todo.

El 10 de enero del 2026 el artista perdió la vida tras tener un accidente aéreo mientras que intentaba acudir a uno de sus shows. La noticia estremeció al país, pues meses antes, el 'Aventurero' había hablado de lo que soñaba, hecho que muchos consideraron como "una premonición".





"Yo aún me pregunto y digo que si uno hubiera prestado más atención y si hubiera tomado de pronto sus sueños más seriamente, quizás esto no hubiera pasado, pero luego entiendo que el destino es el destino", confiesa durante el capítulo de Se Dice de Mí en el que, no solo habló de su vida con Yeison Jiménez, sino de su infancia, pasado y los momentos que la marcaron.

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