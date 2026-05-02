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Esposa de Yeison Jiménez, Sonia Restrepo, habla de la premonición de muerte del cantante

Yeison Jiménez tuvo premoniciones sobre su muerte y en Se Dice de Mí, Sonia Restrepo habla sobre el tema, entre lágrimas se cuestiona qué habría pasado si hubiesen puesto más atención.

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Sonia Restrepo habla de las pesadillas de Yeison Jiménez: “si las hubiéramos tomado seriamente...”

Yeison Jiménez tuvo premoniciones sobre su muerte y en Se Dice de Mí, Sonia Restrepo habla sobre el tema, entre lágrimas se cuestiona qué habría pasado si hubiesen puesto más atención.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 2 de may, 2026
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Qué dijo Yeison Jiménez sobre Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez.