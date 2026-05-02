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Cómo se conocieron Yeison Jiménez y Sonia Restrepo: primera charla, primer beso y más

Sonia Restrepo recuerda cómo le coqueteó ‘El Aventurero’ e incluso cuenta detalles de su primer beso, cuando todavía no le había pedido ser su novia formalmente.

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Yeison Jiménez y Sonia Restrepo se enamoraron en una noche: así fue su primera conversación

Sonia Restrepo recuerda cómo le coqueteó ‘El Aventurero’ e incluso cuenta detalles de su primer beso, cuando todavía no le había pedido ser su novia formalmente.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 2 de may, 2026
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