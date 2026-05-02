Yeison Jiménez y Sonia Restrepo se enamoraron en una noche: así fue su primera conversación

Sonia Restrepo no puede evitar conmoverse al recordar ese momento en el que, después de tanto dolor, la vida le dio una nueva oportunidad. En medio de una etapa difícil, marcada por la incertidumbre y los miedos, apareció quien cambiaría su historia, con una hija en brazos, dudaba incluso de volver a enamorarse: "¿A mí quién me va a querer con una hija?".



Yeison Jiménez y Sonia Restrepo: así se conocieron

Pero todo comenzó a transformarse una noche cualquiera, en una celebración con amigas. Fue en una discoteca de Pensilvania donde sus caminos se cruzaron por primera vez: "Ahí fue que conozco al ser humano que me cambió la vida definitivamente". Él estaba cantando, joven, delgado, llamando la atención de todos, pero especialmente la de Sonia: "Cantaba y me miraba y me miraba". Ese cruce de miradas fue el inicio de todo.

La primera charla llegó con una invitación sencilla, pero decisiva: "Me gustaría bailar este vallenato contigo". Entre risas y curiosidad, Sonia aceptó y comenzó a conocer a ese joven insistente y seguro de sí mismo: "Hola, mucho gusto, Yeison Jiménez con el corazón". Ella, cautelosa, no se dejó impresionar de inmediato y le dijo que debía ganarse su número de teléfono, si así lo quería.



La química fue evidente desde el primer momento, hubo coqueteo, conversación y una conexión que ninguno quiso ignorar. Días después, él la llamó y la invitó a reencontrarse. Sonia aceptó y viajaron juntos, compartieron y se acompañaron mientras él cantaba. Así empezó una historia que fue creciendo paso a paso.

El primer beso llegó de manera natural, sin presión y sin etiquetas, de hecho, ella relata que todavía no eran pareja oficial. Aunque él ya la presentaba como su novia, nunca hizo la pregunta formal: "Le decía a todo el mundo, mi novia, pero a mí no me lo había dicho". Entre risas, miradas y momentos compartidos, Sonia volvió a creer en el amor.

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