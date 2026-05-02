¿Cómo conoció Yeison Jiménez a Camila, su hija mayor con Sonia Restrepo?

El encuentro entre Yeison Jiménez y la pequeña Camila marcó un momento clave en la vida de Sonia Restrepo. No fue planeado, pero sí decisivo. Desde el primer instante, algo especial ocurrió entre ellos: "Yo al principio me sentía muy insegura y yo decía, ¿quién va a querer una mujer con un hijo?". Ese temor acompañaba a Sonia, quien tenía claro que quien llegara a su vida debía aceptar a su hija.

Hija mayor de Yeison Jiménez

Cuando Yeison conoció a Camila, la conexión fue inmediata. La niña, sin filtros y con la naturalidad de su edad, lo sorprendió diciéndole papá. Sonia no supo cómo reaccionar: "Ay, Cami, no, él no es papá", relata que fue su respuesta al momento. Sin embargo, la respuesta de él fue completamente distinta a lo que ella esperaba: "Si me quieres decir papá, lo puedes hacer". Ese gesto marcó el inicio de una relación cercana y sincera.

Desde ese primer momento, Yeison asumió un rol importante en la vida de la niña. Compartía con ella, la cuidaba y se involucraba en su día a día mientras Sonia cumplía con sus responsabilidades: "Se quedaba cuidándola, dándole comida, le cambiaba los pañales". La conexión creció de forma natural, sin imposiciones, convirtiéndose en un vínculo fuerte y constante. Entre juegos, cariño y tiempo compartido, Yeison se ganó un lugar especial en la vida de Camila, quien encontró en él una figura presente.

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Mientras tanto, Sonia observaba cómo esa relación se fortalecía con el paso de los días. Entre viajes, encuentros y momentos cotidianos, comenzaron a construir una dinámica familiar. Sin darse cuenta, ya compartían más tiempo juntos, hasta que poco a poco empezaron a convivir, consolidando un lazo que nació desde la espontaneidad y el afecto genuino.

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