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Hija mayor de Yeison Jiménez, Sonia Restrepo cuenta cómo se conocieron cuando tenía 2 años

Sonia Restrepo relata cómo fue la primera conversación entre su hija, Camila, y Yeison Jiménez a quien conoció cuando tan solo tenía dos años de vida, desde entonces fueron inseparables.

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¿Cómo conoció Yeison Jiménez a Camila, su hija mayor con Sonia Restrepo?

Sonia Restrepo relata cómo fue la primera conversación entre su hija, Camila, y Yeison Jiménez a quien conoció cuando tan solo tenía dos años de vida, desde entonces fueron inseparables.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 2 de may, 2026
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