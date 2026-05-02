Sonia Restrepo fue mamá a los 15 años, ¿quién es el papá de su primera hija?

En Se Dice de Mí, por primera vez, Sonia Restrepo habla de su historia de vida, de su infancia y de cosas que, hasta el momento, nadie conocía sobre ella. Amigos y familiares recuerdan a Yeison Jiménez y el impacto que tuvo en su vida.



Hija mayor de Sonia Restrepo

A los 14 años, Sonia Restrepo sintió por primera vez el flechazo del amor, una historia que comenzó de forma inesperada: "Lo conozco porque era el niño que a todas las niñas les gustaba". Aunque en ese momento no estaba enfocada en tener pareja, la vida la llevó a coincidir con él gracias a una amiga: "Yo tenía una amiga muy linda y pensé que él quería acercarse a ella, pero resultamos fue hablando los dos". Así nació un romance inocente, propio de la adolescencia: "Nos ennoviamos como ese amor de niños".

A los 15 años, Sonia enfrentó uno de los momentos más duros de su vida al quedar embarazada. La noticia la tomó por sorpresa y llegó acompañada de miedo, presión social y fuertes señalamientos: "Fue un momento demasiado difícil". En medio de un entorno donde el embarazo adolescente era duramente criticado, tuvo que salir de su casa y enfrentarse sola a una nueva realidad, marcada por el rechazo y los comentarios de quienes la rodeaban.



El padre de su hija no asumió la responsabilidad, lo que hizo aún más complejo el panorama. Sin embargo, en medio de las dificultades, Sonia encontró apoyo en algunos de sus hermanos, amigos cercanos y en el acompañamiento del Bienestar Familiar de la alcaldía, que le brindó herramientas para seguir adelante y garantizar el bienestar de su hija Camila.

Lejos de rendirse, Sonia decidió luchar por sus sueños. Trabajó como mucama en un hotel para sostener a su hija y, con disciplina, logró validar sus estudios de bachillerato y finalmente conoció a Yeison Jiménez, momento que le cambió la vida.

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