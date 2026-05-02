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Quién es el papá de la primera hija de Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez

Antes de conocer a Yeison Jiménez, Sonia Restrepo vivió un embarazo complicado, tuvo que irse de su casa y recibió ayuda de Bienestar Familiar por las duras condiciones que vivía.

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Sonia Restrepo fue mamá a los 15 años, ¿quién es el papá de su primera hija?

Antes de conocer a Yeison Jiménez, Sonia Restrepo vivió un embarazo complicado, tuvo que irse de su casa y recibió ayuda de Bienestar Familiar por las duras condiciones que vivía.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 2 de may, 2026
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