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María Angélica Mallarino, hermana de Helena y Víctor Mallarino, necesita tratamiento psiquiátrico

Guillermo García, esposo de María Angélica Mallarino, habla ante las cámaras de La Red sobre los problemas de salud de la actriz, especialmente con su memoria. La hermana de los reconocidos Víctor Mallarino y Helena Mallarino requiere ayuda económica para continuar con sus tratamientos, entre ellos, un proceso psiquiátrico.

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María Angélica Mallarino necesita tratamiento psiquiátrico, su esposo pide ayuda

Guillermo García, esposo de María Angélica Mallarino, habla ante las cámaras de La Red sobre los problemas de salud de la actriz, especialmente con su memoria. La hermana de los reconocidos Víctor Mallarino y Helena Mallarino requiere ayuda económica para continuar con sus tratamientos, entre ellos, un proceso psiquiátrico.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 2 de may, 2026
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