María Angélica Mallarino necesita tratamiento psiquiátrico, su esposo pide ayuda

La actriz María Angélica Mallarino atraviesa un momento de salud complejo que ha encendido las alarmas entre sus familiares y personas cercanas. Todo comenzó con una fuerte crisis de ansiedad que, según su esposo Guillermo, se fue intensificando por diferentes situaciones personales y laborales: "Se volvió difícil conseguir trabajo y obviamente se tensionó, a ella se le subió mucho la angustia".

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Enfermedad de Angélica Mallarino

A raíz de esto, inició un tratamiento psiquiátrico que con el tiempo trajo efectos secundarios delicados. Guillermo explicó: "A los tres o cuatro meses de estar haciendo este tratamiento, empezó a perder la memoria", detallando que durante varios meses la actriz tuvo episodios de pérdida de memoria significativa. También aclaró: "No hay ninguna mala praxis médica. Está perfectamente tratada".



El proceso ha sido largo y cuidadoso, con ajustes en la medicación y terapias constantes, poco a poco ha mostrado avances: "Empezó a aparecer otra vez la memoria y los recuerdos. Todas las semanas había psicoterapia". Actualmente, la memoria ha sido recuperada, pero el reto sigue siendo emocional: "¿Qué nos falta ahora? Volverla otra vez María Angélica en su estado de ánimo".

Hoy, aunque ha mejorado, su estado anímico aún es frágil. Su esposo explicó: "Escucha un tema musical y quisiera interpretarlo nuevamente, pero no puede", refiriéndose a las dificultades que enfrenta en su proceso de recuperación.

Ante esta situación, amigos y colegas han decidido unirse para ayudar, esto ya que los costos del tratamiento han sido asumidos en gran parte por Guillermo, pero no han sido fáciles de sostener. Por eso, surgió una iniciativa para recolectar fondos: "Vamos a hacer una vaca entre todos y vamos a tratar de reunir esa plata para ayudar a María Angélica".





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El llamado es claro y busca el apoyo de quienes la han seguido durante años: "No esperen hacer aportes grandes, cualquier aporte chiquito suma", resaltando que el objetivo es garantizar que la actriz pueda continuar con su tratamiento, incluyendo medicamentos y terapias necesarias.

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