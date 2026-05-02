A días de tener a su bebé, Sara Corrales revela que las emociones la desbordan

Sara Corrales no ha ocultado su emoción por convertirse en mamá por primera vez. La actriz de 40 años atraviesa el mejor momento de su vida y espera a su hija con ilusión, como lo ha mostrado en redes sociales con todo lo que le ha comprado y asegurando que está lista para su llegada.

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Desde el momento en el que la actriz de ‘Vecinos’ y su esposo, Damián Pasquini, anunciaron que estaban esperando un bebé, compartieron con los usuarios de Internet que Mila nacerá en mayo y, aunque no se conoce el día exacto, el momento finalmente está cerca.



Últimos días del embarazo de Sara Corrales

En su cuenta de Instagram, la colombiana se está divirtiendo al hablar de la maternidad y del momento que enfrenta, pues con el gran día cada vez más cerca, la emoción aumenta, pero también los nervios por la nueva etapa que la espera.

Con humor, usando un meme en el que se puede leer: “Yo cuando veo ya cuántas semanas me faltan para el parto”, sin embargo, en el caption con el que lo acompañó se sinceró al respecto: “Perdón, pero tenía que compartirlo, porque ya siento que el parto me está respirando en la nuca 🤣”.

Sobre las emociones que la llenan en este momento comentó: “Me siento feliz, emocionada y un poco ansiosa por conocerla, es una mezcla maravillosa de sentimientos. ¡Pero eso sí, todos hermosos!”, escribió, con lo que confirmó que está lista para ver a Mila.



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Nueva casa de Sara Corrales

Por otro lado, la actriz que dio vida a Jessica en ‘Vecinos’ compartió un momento especial relacionado con su nuevo hogar. En una de las fotografías que publicó, se puede ver a la pareja sosteniendo el documento de las escrituras mientras se besan, lo que confirma la compra formal de la propiedad junto a Damián Pasquini. Además, acompañó la imagen con el mensaje: “Y la otra gran noticia es... Tenemos casita nueva para la familia”.

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Más adelante, la actriz mostró varias imágenes de la vivienda. De acuerdo con lo que se aprecia, sería una casa de dos niveles con antejardín. No obstante, también aclaró que el inmueble aún no está completamente terminado según sus gustos actuales. Por ello, anticipó que realizarán varias modificaciones para adaptarlo a sus necesidades y estilo.

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En esa línea, explicó que asumirán un proceso de remodelación en un periodo corto de tiempo. “Pero ahora tenemos un gran reto, hacerle una remodelación total en tan solo dos meses”, señaló, dejando claro que la intención es tener la casa lista antes de la llegada de la bebé. De esta manera, la adecuación del hogar se convierte en una de las principales prioridades de la pareja en esta etapa.