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Embarazo de Sara Corrales: la actriz habló de sus sentimientos antes del parto

Por medio del humor que la caracteriza, Sara Corrales habló de lo que está sintiendo ahora que está cada vez más cerca de conocer a su hija, Mila, pues la pequeña podría nacer en cualquier momento de mayo.

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A días de tener a su bebé, Sara Corrales revela que las emociones la desbordan

Por medio del humor que la caracteriza, Sara Corrales habló de lo que está sintiendo ahora que está cada vez más cerca de conocer a su hija, Mila, pues la pequeña podría nacer en cualquier momento de mayo.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 2 de may, 2026
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Sara Corrales se prepara para la llegada de su hija Mila.