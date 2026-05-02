Jessica Cediel hizo grave denuncia y alertó a seguidores: “Desgraciadamente vuelve a sucederme”

Jessica Cediel se ha convertido en el centro de la conversación después de que publicara un video en sus redes sociales en el que realiza una denuncia ante sus seguidores, pues nuevamente se está viendo involucrada en engaños y estafas que han generado gran preocupación.

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¿Qué pasó con Jessica Cediel?

La mujer expresó: “Desgraciadamente me vuelve a suceder, a través del equipo me llega información de que hay personas que, infortunadamente, están usando mi nombre o mi imagen para seguir suplantándome”, inició el contenido, visiblemente afectada por la situación.



Adicionalmente, explicó que el engaño consiste en hacer creer a hombres y mujeres de varias partes del mundo que ella está teniendo una relación sentimental con ellos, todo mientras se comunican con un perfil que contiene sus fotos, pero que, insistentemente, asegura que no tiene nada que ver en absoluto.

“No estoy hablándome con nadie a través de ninguna aplicación o plataforma, ¡no soy yo!”, reiteró la modelo y presentadora en su cuenta de Instagram. Asimismo, hizo una invitación a sus seguidores: “Tengan más precaución a la hora de... porque definitivamente no soy yo. No sé con quién estarán hablando, pero evidentemente conmigo no es”.

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Sin embargo, este no es el único problema que le preocupa a la mujer, pues también denunció que, además de las relaciones que simulan mantener, personas con malas intenciones han asegurado que Cediel está promocionando otras plataformas digitales de manera engañosa.

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“Tampoco estoy promocionando en este momento ningún producto ni ningún trabajo aquí en Colombia o en el exterior. Están diciendo que estoy ofreciendo unas plataformas de trabajo, no es verdad. Insisto, por favor no caigan”, aclaró de forma contundente.

Finalmente, hizo énfasis en que varias veces ha repetido estas alertas en sus redes sociales, pues lleva varios años en una batalla constante con quienes usan su información y los internautas que caen en los engaños: “No caigan, no soy yo, no le den pie a la maldad”, mencionó.

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Posteriormente, compartió también el video de la denuncia en inglés, lo que podría indicar que la situación no solo está sucediendo con colombianos o latinoamericanos, sino con su público en Estados Unidos, a quienes también alertó oportunamente.