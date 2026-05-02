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Jessica Cediel está siendo suplantada en redes sociales y aclara que es falso

Jessica Cediel denunció que delincuentes usan su imagen y nombre para engañar a las personas en redes sociales asegurando que tienen una relación sentimental.

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Jessica Cediel hizo grave denuncia y alertó a seguidores: “Desgraciadamente vuelve a sucederme”

Jessica Cediel levantó una alerta ante sus 10 millones de seguidores, pues asegura que algunos han caído en estafas que involucran su nombre e imagen, ¿de qué se trata?

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 2 de may, 2026
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Jessica Cediel está siendo suplantada en redes.