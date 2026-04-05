Jessica Cediel responde a las críticas de redes sociales sobre el funeral de su padre

En entrevista con Jhoncito Preguntón, la presentadora Jessica Cediel reaparece públicamente luego de más de un año sin conceder declaraciones. Su regreso ocurre tras un periodo en el que se mantiene alejada de los medios y centrada en su vida personal.

Durante la conversación, Cediel explica que, al finalizar las grabaciones del programa 'La Descarga' en 2024, decide tomar distancia de las cámaras. Indica que este tiempo lo dedica a compartir con su familia y a reorganizar aspectos de su vida fuera del ámbito profesional.



En ese proceso, su entorno familiar enfrenta una situación que marca este periodo. A finales de 2025 fallece su padre, hecho que describe como inesperado. Señala que, tres meses después de su partida, ella y su familia continúan atravesando el duelo y adaptándose a la ausencia.

La entrevista también aborda la exposición mediática que rodea este momento. Cediel se refiere a las críticas que recibe en redes sociales tras la publicación de una imagen tomada durante el funeral de su padre. En ese contexto, explica que en ese momento decide no pronunciarse públicamente. Afirma que su silencio responde a una decisión de respeto hacia su padre y hacia su familia durante el proceso que estaban viviendo.





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Sobre las reacciones de los usuarios en plataformas digitales, Cediel indica que muchas opiniones se emiten desde el desconocimiento de lo que implica atravesar un duelo. Expone que cada persona enfrenta este tipo de situaciones de manera distinta y que no existe una única forma de vivirlas.

Asimismo, se refiere al contenido de la imagen que genera comentarios. En la fotografía aparece vestida de blanco junto al féretro de su padre. Explica que este acto corresponde a una decisión familiar orientada a rendir homenaje, y no a responder a expectativas externas o a la aprobación de terceros.

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En el desarrollo de la entrevista, Cediel mantiene el enfoque en su proceso personal y en la manera en que su familia enfrenta la pérdida. Su testimonio se presenta como parte de su reaparición en medios, luego de un periodo en el que prioriza el ámbito privado sobre su exposición pública.

La conversación con Jhoncito Preguntón se convierte en su primera intervención mediática tras este tiempo, en la que aborda tanto su ausencia de la televisión como los hechos que marcan su vida reciente.

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