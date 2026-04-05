Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Televentas
Programación
'La Reina del Flow 3'
'A Otro Nivel'

Jessica Cediel responde a las críticas de redes sociales sobre el funeral de su padre - CaracolTV

La presentadora habla con Jhoncito preguntón sobre su ausencia mediática, el duelo por la muerte de su padre en 2025 y las reacciones que generó una publicación durante el funeral.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Jessica Cediel responde a las críticas de redes sociales sobre el funeral de su padre

La presentadora habla con Jhoncito preguntón sobre su ausencia mediática, el duelo por la muerte de su padre en 2025 y las reacciones que generó una publicación durante el funeral.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 5 de abr, 2026
Comparta en:
LRD_TEMPLATE_01 (4).jpg