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Esta es la razón por la que Jessica Cediel lleva más de dos años en celibato - CaracolTV

Tras más de un año fuera de cámaras, Jessica Cediel reaparece en 'La Red' y explica las razones de su celibato, su visión sobre el amor, la familia y el momento personal que atraviesa actualmente.

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Esta es la razón por la que Jessica Cediel lleva más de dos años en celibato

Tras más de un año fuera de cámaras, Jessica Cediel reaparece en 'La Red' y explica las razones de su celibato, su visión sobre el amor, la familia y el momento personal que atraviesa actualmente.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 5 de abr, 2026
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