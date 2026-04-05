Esta es la razón por la que Jessica Cediel lleva más de dos años en celibato

En una entrevista con Jhoncito Preguntón, periodista de La Red, Jessica Cediel reaparece en el programa luego de más de un año alejada de las cámaras. Durante la conversación, la presentadora aborda aspectos de su vida personal, entre ellos su decisión de permanecer en celibato durante más de dos años.

Cediel explica que su visión de las relaciones está enfocada en la construcción de un vínculo duradero. Señala que, al iniciar una relación amorosa, considera que debe ser con una persona con la que pueda proyectarse a largo plazo y formar una familia, descartando relaciones de carácter momentáneo. Esta postura está ligada a su deseo de consolidar un hogar estable antes de pensar en la posibilidad de tener hijos.



En ese contexto, también menciona que el tema de la maternidad lo asume desde una perspectiva espiritual, indicando que este aspecto de su vida depende de lo que considere apropiado en su proyecto personal. Asegura que, si la posibilidad de tener hijos se da, será en el momento que corresponda, y si no ocurre, también lo acepta.

La presentadora afirma que actualmente se encuentra en un periodo de tranquilidad personal. Indica que lleva dos años soltera y que, durante ese tiempo, no ha sostenido ningún tipo de vínculo afectivo o acercamiento con otras personas. Explica que este proceso ha estado enfocado en sí misma y en su desarrollo personal.





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Sobre esta decisión, Cediel sostiene que mantenerse sola responde a un ejercicio de disciplina y claridad mental. Describe que se trata de una determinación consciente, en la que dirige su atención hacia su bienestar individual, sin priorizar la búsqueda de una relación sentimental. Añade que no experimenta presión por establecer un vínculo y que se siente completa en su estado actual.

También manifiesta que este periodo ha estado acompañado de un proceso de crecimiento personal, en el que ha enfrentado temores y situaciones del pasado. Indica que esto le permite tener una visión distinta frente a futuras relaciones, manteniéndose a la espera de una persona con quien pueda construir un proyecto de vida.

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Al finalizar la entrevista, Mary Méndez interviene y respalda la postura de Cediel. La presentadora comenta que, desde su perspectiva, las mujeres pueden tener mayor facilidad para mantenerse en celibato, ya que suelen priorizar la conexión emocional al momento de establecer relaciones.

La conversación se desarrolla como parte del regreso de Cediel a espacios televisivos, donde retoma el contacto con el público y expone aspectos de su vida personal tras su ausencia de los medios.

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