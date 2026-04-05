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Señal divina lo alejó del fútbol: Óscar Barreto dejó las canchas para empezar de nuevo - CaracolTV

A sus 32 años, Óscar Barreto decidió retirarse del fútbol tras interpretar una fuerte lluvia como señal divina. Hoy apuesta por la inteligencia artificial, su empresa y su relación con Tatiana Arango.

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Señal divina lo alejó del fútbol: Óscar Barreto dejó las canchas para empezar de nuevo

A sus 32 años, Óscar Barreto decidió retirarse del fútbol tras interpretar una fuerte lluvia como señal divina. Hoy apuesta por la inteligencia artificial, su empresa y su relación con Tatiana Arango.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 5 de abr, 2026
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