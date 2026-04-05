Señal divina lo alejó del fútbol: Óscar Barreto dejó las canchas para empezar de nuevo

Un jugador de fútbol toma la decisión de retirarse tras interpretar una señal que marca un cambio en su vida personal y profesional. A los 32 años, Óscar Barreto deja la actividad deportiva luego de recibir una propuesta para continuar su carrera. El proceso ocurre poco tiempo después de iniciar una etapa con Jaguares de Córdoba, equipo al que se vincula con la intención de seguir compitiendo.

Al comenzar los entrenamientos con el club, vive una situación que influye en su decisión. Durante una de las jornadas de práctica se presenta una lluvia fuerte, un hecho que él asocia con una señal. Según su interpretación, este evento coincide con una idea que ya venía considerando sobre el cierre de su ciclo en el fútbol profesional. A partir de ese momento, define que es el momento de retirarse de manera definitiva.



Antes de tomar esta determinación, ya trabaja en un proyecto empresarial. Barreto impulsa una iniciativa enfocada en llevar soluciones de inteligencia artificial a diferentes compañías. Identifica esta tecnología como una herramienta aplicable a procesos empresariales y decide concentrar sus esfuerzos en ese campo. Con el paso del tiempo, su empresa logra vincular a más de 20 compañías que trabajan con sus servicios, consolidando así una nueva etapa laboral fuera de las canchas.

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A pesar de continuar recibiendo propuestas relacionadas con el fútbol, mantiene su decisión de no regresar a la competencia. En el presente, establece como prioridad el crecimiento de su empresa y la estabilidad de su entorno personal. Este cambio implica una reorganización de sus objetivos y una proyección distinta a la que tenía durante su carrera deportiva.





En el ámbito personal, sostiene una relación con Tatiana Arango, con quien lleva aproximadamente diez años. En esta etapa, plantea la posibilidad de avanzar hacia el matrimonio y contempla la opción de formar una familia. Este escenario se da en un contexto en el que ambos desarrollan sus proyectos y organizan sus planes a futuro.

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La decisión de retirarse del fútbol se presenta como un punto de transición hacia nuevas actividades. Barreto pasa de la competencia deportiva a la gestión empresarial, manteniendo un enfoque en el desarrollo de tecnología aplicada. Su historia muestra un cambio de rumbo impulsado por una interpretación personal de los acontecimientos y por la construcción de un proyecto que ya venía tomando forma antes de dejar el deporte profesional.

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