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Actores que han interpretado a Jesús y marcan generaciones del cine religioso en semana santa - CaracolTV

Distintas producciones sobre la vida de Jesús reúnen a actores que asumen el papel en cine y televisión, con enfoques que van desde relatos tradicionales hasta versiones contemporáneas.

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Actores que han interpretado a Jesús y marcan generaciones del cine religioso

Distintas producciones sobre la vida de Jesús reúnen a actores que asumen el papel en cine y televisión, con enfoques que van desde relatos tradicionales hasta versiones contemporáneas.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 5 de abr, 2026
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