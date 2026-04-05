Actores que han interpretado a Jesús y marcan generaciones del cine religioso

La representación de Jesús en la pantalla grande y en producciones televisivas reúne a actores de distintas nacionalidades que asumen el papel en relatos centrados en su vida, muerte y resurrección. Estas interpretaciones adquieren relevancia durante la Semana Santa, periodo en el que aumentan las emisiones de contenidos religiosos en distintos formatos.

A lo largo del tiempo, el cine y la televisión desarrollan múltiples versiones de este personaje, con enfoques que varían según la época, el estilo narrativo y los recursos técnicos disponibles. Existen películas, miniseries, documentales y producciones especiales que abordan la historia desde perspectivas tradicionales o propuestas que plantean nuevas miradas sobre el relato.



Estos son algunos de los actores que han interpretado a Jesús de Nazareth

Uno de los actores más reconocidos en este tipo de producciones es Jim Caviezel, quien interpreta a Jesús en "La Pasión de Cristo", película estrenada en 2004. Esta producción es dirigida por Mel Gibson y recibe tres nominaciones en los Premios Oscar. La historia se enfoca en los últimos momentos antes de la crucifixión.

Otro de los nombres asociados a este tipo de representaciones es Robert Powell, actor británico que encarna a Jesús en la miniserie "Jesús de Nazareth", estrenada en 1977. Esta producción presenta un recorrido por el nacimiento, ministerio, muerte y resurrección, basado en los relatos de los evangelios.



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Cliff Curtis, actor neozelandés, participa en la película "La Resurrección de Cristo" de 2016, dirigida por Kevin Reynolds. En esta historia, el enfoque principal recae en un centurión romano que investiga la desaparición del cuerpo tras la crucifixión, mientras la figura de Jesús se desarrolla dentro de ese contexto.

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En el cine de décadas anteriores también aparece Jeffrey Hunter, quien interpreta a Jesús en "Rey de Reyes", película de 1961 dirigida por Nicholas Ray. Esta producción se ubica entre las versiones clásicas que presentan una narrativa centrada en los eventos principales del relato bíblico.

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En el ámbito de las series, " type="text/html" data-cms-ai="0">Jonathan Roumie asume el papel en "Los Elegidos", una producción creada por Dallas Jenkins desde 2017. La historia se desarrolla a partir de los testimonios de personas cercanas al personaje y continúa en emisión.

Otros actores también participan en producciones relacionadas con este personaje. Ewan McGregor aparece en "Los últimos días en el desierto", Willem Dafoe en 2La última tentación de Cristo", Jeremy Sisto en "Jesús" y Brian Deacon en "Jesús: La vida pública". Estas interpretaciones forman parte de un conjunto amplio de producciones que abordan la misma historia desde distintos enfoques narrativos.

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Las representaciones de Jesús en el cine y la televisión muestran cambios en la forma de contar la historia, en línea con la evolución de la industria audiovisual y las nuevas formas de producción.

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