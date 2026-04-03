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La Pasión de Cristo: Actriz de la Virgen María tiene 63 años, así se ve

22 años después del estreno de ‘La Pasión de Cristo’ te contamos cómo ha cambiado físicamente Maia Morgenstern, quien interpretó a María y que actualmente tiene 63 años.

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Cómo se ve actualmente la actriz que hizo de la mamá de Jesús en ‘La Pasión de Cristo’

22 años después del estreno de ‘La Pasión de Cristo’ te contamos cómo ha cambiado físicamente Maia Morgenstern, quien interpretó a María y que actualmente tiene 63 años.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 3 de abr, 2026
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Maia Morgenstern como María en La Pasión de Cristo.