Cómo se ve actualmente la actriz que hizo de la mamá de Jesús en ‘La Pasión de Cristo’

‘La Pasión de Cristo’ es, sin duda, uno de los grandes clásicos de la temporada religiosa en el mundo. Especialmente durante la Semana Santa, es una de las producciones más comentadas y vistas cada año; además, tiene varios datos curiosos que poco a poco han salido a la luz.

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Su estreno fue en 2004 y, desde entonces, la apariencia de muchos de los actores y actrices que hicieron parte de las grabaciones ha cambiado considerablemente. En este caso, te contamos cómo se ve Emilia-Maia-Ninel Morgenstern, quien interpretó a María, la madre de Jesús, hace 22 años.

María en ‘La Pasión de Cristo’

La silenciosa y triste mujer, que reflejó el dolor de una madre que pierde a su hijo y cuya imagen sigue conmoviendo a quienes ven la película, actualmente tiene 63 años y ha seguido trabajando en cine y televisión. Maia Morgenstern tiene 28 mil seguidores en Instagram y, según su biografía en la red social, nació el 1 de mayo de 1962, por lo que está muy cerca de cumplir 64 años. Asimismo, recibe muchos comentarios en los que la halagan por su físico y su trabajo.

Estas son algunas de sus fotografías más recientes:

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Sus producciones más recientes, según IMDb, son: ‘Las brillantes luces del pequeño París’, ‘88 La Serie’, ‘Buena suerte y que lo pases bien’, ‘Planes de amor’ y más, pues estas corresponden solo a 2025; sin embargo, se ha mantenido activa en el gremio.

La mujer no es la única que sigue dando de qué hablar debido a su rol en la película, pues Pietro Sarubbi, quien interpretó a Barrabás, también ha vuelto a ser tema de conversación debido a su cambio de religión tras las grabaciones.

Barrabás, de ‘La Pasión de Cristo’, se volvió cristiano

El actor se mostraba distante de la religión; incluso, era considerado escéptico o ateo. No obstante, su perspectiva cambió después de participar en la película.

Durante una de las escenas clave, en la que Pilato debía decidir entre Jesús y Barrabás, recibió la indicación de no mirar a su compañero hasta el momento preciso. Sin embargo, al cruzar miradas, vivió una experiencia que lo impactó profundamente.

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Según ha contado, sintió como si estuviera frente al propio Jesús, un momento que marcó el inicio de un cambio personal que lo llevó a acercarse al cristianismo.