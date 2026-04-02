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Pietro Sarubbi, actor que hizo de Barrabás en 'La Pasión de Cristo' se convirtió al cristianismo - CaracolTV

Pietro Sarubbi, actor que hizo de Barrabás en 'La Pasión de Cristo', asegura haber visto al propio Jesús en una escena, más específicamente mientras grababa con Jim Caviezel, el intérprete de Jesús.

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Actor que hizo de Barrabás en 'La Pasión de Cristo' dijo que vio a Jesús: mira la ESCENA

Pietro Sarubbi llevaba una vida escéptica hasta el día en que grabó una de las escenas más impactantes de la cinta dirigida por Mel Gibson. Una mirada bastó para iniciar su transformación espiritual.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 2 de abr, 2026
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Así fue la transformación religiosa del actor que hizo de Barrabás en 'La Pasión de Cristo'.