Actor que hizo de Barrabás en 'La Pasión de Cristo' dijo que vio a Jesús: mira la ESCENA

Una de las películas más vistas durante la Semana Santa es ‘La Pasión de Cristo’, cinta dirigida por Mel Gibson y protagonizada por Jim Caviezel, en la que se muestra la crucifixión y muerte de Jesús.

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Entre esos personajes se encuentra Barrabás, que fue interpretado por el actor italiano Pietro Sarubbi. Su papel está relacionado con uno de los momentos clave de la historia, en el que se define el destino de Jesús. A partir de esta participación, el actor ha sido identificado por los espectadores, lo que ha llevado a que también se conozcan aspectos de su vida personal y de los cambios que experimentó después del rodaje.



Por qué actor que hizo de Barrabás en 'La Pasión de Cristo' cambió de religión

El actor mantenía una relación distante con la religión. Algunos medios recogen que era muy escéptico y otros dicen que era ateo. Sin embargo, con el tiempo ha compartido en entrevistas que sus creencias religiosas tuvieron un cambio a partir de su participación en la cinta.

Según ha explicado, su despertar espiritual inició con la escena que grabó en la película, en la que Pilato pedía a la gente definir el destino para Jesús y Barrabás. Para ese momento, Mel Gibson le había indicado que no mirara a Jim Caviezel, quien interpretaba a Jesús, hasta el instante en que lo liberaran y ambos personajes se cruzaran.



No obstante, el actor ha señalado que, al encontrarse con la mirada de su compañero en la escena, percibió algo que no esperaba. De acuerdo con su relato, tuvo la sensación de estar mirando al propio Jesús. A partir de esa experiencia, comenzó un proceso personal que derivó en su conversión al cristianismo.

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"Me tomó un año poder entender lo que en realidad pasó. Básicamente es algo que hoy puedo hablar con calma, pero en aquel momento se sintió inexplicable. El hecho es que vi a Cristo a través de los ojos de ese hombre. Fue un gran impacto, sentí como si hubiera una corriente eléctrica entre nosotros. Vi al propio Jesús", dijo en una entrevista.



Cómo se ve actualmente el actor que hizo de Barrabás en 'La Pasión de Cristo'

A la fecha, Pietro Sarubbi tiene 64 años. Con el paso del tiempo, ha mantenido presencia en redes sociales, donde comparte contenidos relacionados con su vida cotidiana. En estas plataformas, publica fotografías junto a su familia y también muestra aspectos vinculados a su fe.

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Asimismo, su actividad digital permite a los seguidores conocer detalles sobre su día a día, así como su interés en temas relacionados con la religión.

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