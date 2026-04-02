Viuda de Jota Mario Valencia recordó al presentador en plena Semana Santa con fotos

Casi siete años después de su muerte, la familia y amigos siguen recordando al presentador Jota Mario Valencia. El pasado 31 de marzo, cumpliría 70 años, por lo que su viuda, Gineth Fuentes, apareció en su cuenta de Instagram para conmemorar la fecha. En ese contexto, compartió un mensaje acompañado de un video en el que se recopilan imágenes de momentos personales, mostrando aspectos de la vida del presentador lejos de las cámaras.

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Además, esta fecha coincidió este año con la Semana Santa, ya que cayó un martes, marcando el inicio de la Semana Mayor. Este hecho llamó la atención entre quienes siguen recordando al presentador, pues se dio en medio de una temporada significativa en el calendario religioso.

Fuentes escribió: "Feliz Cumpleaños hasta el cielo. Siempre estás presente en mi alma y en mi corazón".

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar, pues recordaron los mejores momentos del conductor de televisión: "Que los cumpla siempre 👏❤️😍", "Happy Bday Jotica y un abrazo espichado y lleno de amor a ti mi Neth", "Muero de amor, 😍😍😍😍😍qué belleza recordar tantos momentos a pesar de los años 😍😍😍😍😍", "Mi presentador favorito 🤍", "Triste. 😭 Fue nuestro director en Sábados Felices 😢", "Feliz cumpleaños mi recordado Jota Mario, un personaje tan especial ❤️❤️❤️", "Jamás ha sido igual, ni lo será sin jota, el cielo siempre estará de fiesta con jota allá 🙌❤️", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales.



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De qué murió Jota Mario Valencia

El presentador murió en junio de 2019 a causa de un paro cardiorrespiratorio. Inicialmente, había ingresado al hospital debido a una sintomatología neurológica, la cual incluía dolor de cabeza intenso, mareo y la percepción de no sentir un brazo. Estas condiciones motivaron a que recibiera una atención médica oportuna por parte del equipo especializado.

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Posteriormente, su estado de salud evolucionó hasta derivar en el paro cardiorrespiratorio que causó su muerte. Desde entonces, tanto familiares como seguidores han mantenido presente su memoria en diferentes espacios, especialmente en fechas conmemorativas para todo su círculo cercano.

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