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Post de Gineth Fuentes, viuda de Jota Mario Valencia, en el cumpleaños del presentador - CaracolTV

Gineth Fuentes, la esposa del destacado presentador, apareció en su cuenta oficial de Instagram para recordarlo en una fecha importante para la familia. Esto dijo.

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Viuda de Jota Mario Valencia recordó al presentador en plena Semana Santa con fotos

Gineth Fuentes, la esposa del destacado presentador, apareció en su cuenta oficial de Instagram para recordarlo en una fecha importante para la familia. Esto dijo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 2 de abr, 2026
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Qué mensaje le envió la viuda de Jota Mario Valencia al presentador en Semana Santa.