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Cuándo saldría Sean “Diddy” Combs de prisión adelantan su salida abril de 2028 - CaracolTV

La Oficina Federal de Prisiones modifica nuevamente el calendario de liberación del artista, mientras avanza su apelación y se registran cambios en su condena dentro del sistema penitenciario.

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Se adelanta la fecha de salida de prisión de Sean “Diddy” Combs por segunda vez

La Oficina Federal de Prisiones modifica nuevamente el calendario de liberación del artista, mientras avanza su apelación y se registran cambios en su condena dentro del sistema penitenciario.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 1 de abr, 2026
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