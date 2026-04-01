Se adelanta la fecha de salida de prisión de Sean “Diddy” Combs por segunda vez

El caso judicial de Sean “Diddy” Combs se mantiene como uno de los más visibles en el ámbito del entretenimiento. El artista enfrenta un proceso relacionado con delitos de índole sexual, el cual deriva en una condena que actualmente cumple en un centro penitenciario federal en Estados Unidos.

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Esta es la nueva fecha de salida de prisión de P. Diddy

De acuerdo con información de la Oficina Federal de Prisiones, la fecha de salida del empresario presenta un nuevo ajuste. El sistema indica que podría recuperar su libertad el 15 de abril de 2028, lo que representa una reducción de diez días frente al calendario anterior, que establecía el 25 de abril de ese mismo año. Antes de estos cambios, la fecha inicial de liberación estaba programada para el 4 de junio de 2028.



Las modificaciones en el cronograma de salida se registran en distintos momentos recientes. En diciembre de 2025 se produce el primer cambio en la fecha, y desde entonces se reportan nuevas actualizaciones. Estos ajustes se relacionan con factores como el comportamiento dentro del centro de reclusión, la participación en programas de rehabilitación y los beneficios contemplados en el sistema penitenciario federal.





Actualmente, el artista cumple una condena de 50 meses de prisión, luego de ser declarado culpable por dos cargos de transporte con fines de prostitución. En el mismo proceso, resulta absuelto de otros señalamientos, entre ellos tráfico sexual y crimen organizado. La sentencia se enmarca en la Ley Mann, normativa federal que prohíbe trasladar personas a través de fronteras estatales con fines de prostitución.

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La condena es impuesta en octubre de 2025 y corresponde a un periodo de 4 años y 2 meses de prisión. Desde ese momento, el tiempo de reclusión presenta variaciones derivadas de los mecanismos internos del sistema penitenciario y del desarrollo del proceso judicial en instancias superiores.

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El empresario se encuentra recluido en FCI Fort Dix, una instalación ubicada en una base militar en el estado de Nueva Jersey. Esta asignación responde a una estrategia de su equipo legal, que busca facilitar el acceso a programas relacionados con tratamiento de consumo de sustancias y favorecer la cercanía para visitas familiares.

De manera paralela, la defensa mantiene activa una apelación contra la condena y la sentencia. En este recurso se plantea que los encuentros sexuales que forman parte del caso fueron consensuados y que la pena impuesta resulta excesiva. El proceso de apelación continúa en curso, y los argumentos orales están programados para el 9 de abril.

Los cambios en la fecha de liberación se producen mientras avanza esta instancia judicial. El resultado de la apelación, junto con la conducta del interno dentro del sistema penitenciario, puede generar nuevas modificaciones en el calendario de salida. De esta manera, aunque se establece una fecha proyectada para 2028, el proceso sigue sujeto a variaciones conforme evoluciona el caso.

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