Mira EN VIVO la misión Artemis II en Colombia: humanos volverán a la Luna este 1 de abril

Artemis II, la operación liderada por la NASA que tiene como objetivo llevar nuevamente seres humanos a las cercanías de la Luna, tiene la atención del panorama internacional teniendo en cuenta que han pasado más de 50 años desde las misiones del programa Apolo. En esta ocasión, se contempla un vuelo tripulado que permitirá evaluar distintos aspectos técnicos y operativos de cara a futuros viajes.

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Según lo previsto, la tripulación estará conformada por cuatro astronautas: Reid Wiseman, Christina Koch, Jeremy Hansen y Victor Glover.



Dónde ver en Colombia la misión Artemis II de La Nasa

En Colombia, el evento podrá seguirse a través de la transmisión que hace Caracol Televisión en su canal oficial de YouTube, gracias a la señal que comparte La Nasa. El acceso a esta emisión será gratuito y no requerirá iniciar sesión para visualizar el contenido.

Durante la transmisión, los espectadores podrán observar diferentes momentos clave de la operación. Entre estos se encuentran el despegue de la nave, el ingreso de la tripulación y las primeras fases del vuelo. Asimismo, se espera que se muestren los preparativos previos al inicio de la misión, lo que permitirá seguir el desarrollo de cada etapa.



A qué hora ver la misión Artemis II en Colombia

En países como México, Colombia y Perú la cita está programada para este 1 de abril a las 5:24 p. m. Sin embargo, esta hora podría presentar variaciones dependiendo de condiciones técnicas específicas. Factores como el estado del clima o posibles revisiones mecánicas pueden influir en la programación final del lanzamiento.





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Por otra parte, es importante señalar que esta misión no contempla un alunizaje. En su lugar, la nave realizará una órbita alrededor de la Luna como parte de las pruebas planificadas. Este recorrido permitirá recoger información relevante para futuras misiones en las que sí se prevé el descenso sobre la superficie lunar.

Además, se estima que la duración total de la misión será de aproximadamente 10 días. Durante ese periodo, la tripulación llevará a cabo diferentes actividades orientadas a verificar el funcionamiento de los sistemas y las condiciones del viaje.

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