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Mira EN VIVO la misión Artemis II en Colombia: humanos volverán a la Luna este 1 de abril - CaracolTV

Reid Wiseman, Christina Koch, Jeremy Hansen y Victor J Glover serán enviados por La Nasa a la Luna para orbitarla después de más de 50 años. Sigue en vivo la transmisión.

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Mira EN VIVO la misión Artemis II en Colombia: humanos volverán a la Luna este 1 de abril

Reid Wiseman, Christina Koch, Jeremy Hansen y Victor J Glover serán enviados por La Nasa a la Luna para orbitarla después de más de 50 años. Sigue en vivo la transmisión.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 1 de abr, 2026
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Dónde y a qué hora ver la misión Artemis II este miércoles 1 de abril de 2026.