Hija de James Rodríguez le dedicó post a su papá a días de la boda de Daniela Ospina

El pasado 31 de marzo, Salomé, hija de James Rodríguez y Daniela Ospina, compartió una nueva publicación en su cuenta de Instagram. En esta ocasión, la menor publicó una galería de fotos en la que mostró algunos momentos relacionados con el partido entre Colombia y Francia, el cual se llevó a cabo el domingo 29 de marzo.

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En la publicación, Salomé incluyó varias imágenes en las que evidenció cómo vivió la jornada deportiva. En la primera fotografía se le observa junto a su padre, conversando instantes antes del inicio del encuentro. Además, en otras imágenes se le ve portando la camiseta de la selección Colombia mientras seguía el desarrollo del partido desde una buena ubicación al campo.

"Siempre juntos 🙏🏽❤️", escribió.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet al post no se han hecho esperar, pues destacan su relación: "Amamos al capi", "Divinos los dos", "Salomé súper linda, su naturalidad la hace más bella", "Pero Salo sí está grande, hace poco era una bebé 😍", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales.



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Es necesario mencionar que este contenido se da a conocer en un momento cercano a un evento familiar relevante. La publicación coincide con los días previos a la boda de su madre, Daniela Ospina, quien ha compartido algunos detalles a través de sus propias plataformas digitales.

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Cuándo se casa Daniela Ospina con Gabriel Coronel

En relación con este tema, Daniela Ospina ha señalado que su boda eclesiástica se llevará a cabo en Colombia durante el mes de abril. No obstante, no ha precisado la fecha exacta en la que se realizará la ceremonia. Según lo que ha mencionado, ha optado por mantener en reserva varios aspectos relacionados con la organización del evento.

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Sin embargo, en los últimos días ha compartido contenido que muestra parte de las actividades previas a la boda. Entre estas, se destacan publicaciones en las que aparece junto a un grupo de amigas, lo que corresponde a su despedida de soltera.

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Adicionalmente, también se le ha visto participando en una reunión en compañía de Gabriel Coronel, quien será su esposo. En dichas publicaciones se registran momentos compartidos durante una celebración previa al matrimonio.