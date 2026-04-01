Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Televentas
Programación
'La Reina del Flow 3'
'A Otro Nivel'

Mensaje de Salomé, hija de James Rodríguez, días después de partido de Colombia- CaracolTV

Salomé, hija de James Rodríguez, publicó una galería de fotos mostrando cómo vivió el partido Colombia Vs. Francia. El post lo hizo pocos días antes de la boda de Daniela Ospina y Gabriel Coronel.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Hija de James Rodríguez le dedicó post a su papá a días de la boda de Daniela Ospina

La hija del futbolista generó todo tipo de reacciones al mostrar en redes sociales cómo vivió el partido preparatorio para el Mundial FIFA Estados Unidos, México, Canadá 2026.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 1 de abr, 2026
Comparta en:
Hija de James Rodríguez le dedicó emotivas palabras al jugador de la Selección Colombia tras partido contra Francia.