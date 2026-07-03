Shakira apareció en partido de Argentina VS. Cabo Verde muy bien acompañada: VIDEO

La cantante colombiana Shakira volvió a captar la atención pública tras asistir este 3 de julio al partido entre Argentina y Cabo Verde, disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, en el marco de la Copa del Mundo 2026, certamen que se desarrolla de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá.

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Durante la transmisión del encuentro, la artista fue enfocada por las cámaras de televisión hacia el minuto 37, momento en el que apareció en la zona VIP del estadio junto a sus hijos, Milan y Sasha. En las imágenes también se observó que el menor de ellos llevaba puesta la camiseta de la Selección Argentina mientras seguía el desarrollo del compromiso.

La presencia de la intérprete en el escenario deportivo generó comentarios entre los seguidores del torneo y en redes sociales, donde varios usuarios reaccionaron a su aparición durante la transmisión oficial. Asimismo, las imágenes comenzaron a circular en diferentes plataformas poco después de que fuera captada por las cámaras del evento.

Con su asistencia al compromiso entre Argentina y Cabo Verde, surgieron preguntas sobre la posibilidad de que la cantante también estuviera presente en el partido de la Selección Colombia frente a Ghana que se desarrolla el mismo día. Sin embargo, ese encuentro está programado para disputarse en el Estadio Arrowhead, por lo que, hasta el momento, se considera poco probable su asistencia. De igual manera, no existe una confirmación oficial sobre si acudirá o no al compromiso.





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Esta no es la primera ocasión en la que la barranquillera es vista apoyando al equipo durante un evento deportivo. Anteriormente, también asistió al partido entre Argentina y Austria, donde fue registrada entre los asistentes al encuentro.

Mientras tanto, la Copa del Mundo 2026 continúa con el desarrollo de su calendario; los equipos superaron la fase de grupos ahora están enfrentándose a los dieciseisavos, así como también se preparan para los octavos de final.

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Es necesario mencionar que la intérprete de temas como 'Me enamoré', 'Loba', 'Waka waka' y 'La la la', se presentará en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 junto a otros artistas como la agrupación surcoreana BTS y Madonna.