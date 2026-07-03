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Shakira asistió al partido de Argentina Vs. Cabo Verde; vio a Messi y más jugadores- CaracolTV

Shakira fue captada por las cámaras mientras disfrutaba junto a sus hijos Milán y Sasha del primer tiempo en la zona VIP del estadio. Así disfrutó del partido Argentina Vs. Cabo Verde.

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Shakira apareció en partido de Argentina VS. Cabo Verde muy bien acompañada: VIDEO

La cantante colombiana fue captada por las cámaras mientras disfrutaba el primer tiempo en la zona VIP del estadio. Mira acá el video que le tomaron durante la transmisión.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 3 de jul, 2026
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Shakira asistió al partido de Argentina VS. Cabo Verde.
Shakira asistió al partido de Argentina VS. Cabo Verde.
Foto: Instagram @shakira