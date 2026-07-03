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Julieth Restrepo, actriz de 'Laura, la santa colombiana', está embarazada - CaracolTV

Julieth Restrepo anunció que está embarazada por segunda vez de Sebastián Zuleta. La actriz contó cómo se enteraron sus familiares de la dulce espera y cómo les ayudó Lucía a dar la noticia.

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Julieth Restrepo, de 'Laura, la santa colombiana', anunció embarazo a los 39 años

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la actriz les informó a sus seguidores que se encuentra en la dulce espera de un bebé. Así reaccionaron sus colegas.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 3 de jul, 2026
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Julieth Restrepo, actriz de 'Laura, la santa colombiana', anunció embarazo.
Julieth Restrepo, actriz de 'Laura, la santa colombiana', anunció embarazo.
Foto: Instagram @julieticarestrep0 y Caracol Televisión.