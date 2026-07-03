Julieth Restrepo, de 'Laura, la santa colombiana', anunció embarazo a los 39 años

La actriz paisa Julieth Restrepo emocionó a sus más de 300 mil seguidores en Instagram al anunciar este 3 de julio que se encuentra en la dulce espera de su segundo bebé a los 39 años. La noticia la informó en compañía de una galería de fotos en la que se le observa junto a su pareja sentimental y su primogénita.

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"'Tenemos un bebé en la barriga de mi mamá'. Eso le dijo Lucía a la familia cuando les compartimos esta noticia que nos tiene muy felices y emocionados. Lucía va a ser hermana mayor de un niño y la alegría que sentimos es mucha y se las quería compartir por aquí. ¡Bye!", escribió en la plataforma.

En las imágenes se le observa presumiendo su vientre mientras disfruta de la playa, está con amigos y viaja al extranjero; hasta expuso fotos que le tomó a la ecografía del bebé que viene en camino.

Aunque no reveló mayores detalles de la gestación como síntomas, antojos o los nombres que ha pensado para el nuevo integrante de su hogar, los fanáticos reaccionaron con emoción y le desearon éxitos en esta nueva etapa:





"Felicidades, qué alegría. Todas las bendiciones posibles para ustedes🙌✨🤍", "Qué emoción. El mundo necesita más hijos de buenas personas 😍", "Ayyyy, qué felicidad. Todo el amor para ustedes.❤️ Felicitaciones, Ju❤️", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales.

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Quién es el esposo de Julieth Restrepo

La actriz que protagonizó 'Laura, la santa colombian' es pareja de Sebastián Zuleta, a quien no duda en presumir y reconocer a través de las plataformas digitales.

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De hecho, en septiembre de 2023, para celebrar el cumpleaños de su compañero de vida, realizó una publicación en Instagram donde mostró algunas fotos en las que quedó evidenciada cómo es su relación en el interior de su hogar.

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"Es mi esposo, es mi amigo, mi partner in crime y cómplice de muchas aventuras, y yo pienso todos los días que algo muy bueno tuve que haber hecho en esta vida o en las anteriores para que nuestros caminos se cruzaran y pudiéramos construir un hogar juntos", escribió en aquella oportunidad.