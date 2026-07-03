Cristina Pimiento, actriz de 'Escobar, el patrón del mal', dio a luz a su segundo hijo

La actriz Cristina Pimiento y su familia celebran la llegada de un nuevo integrante. La intérprete recibió el mes de julio compartiendo una galería de fotografías en sus redes sociales, en la que mostró cómo fue el parto de su segundo hijo y algunos de los momentos que vivieron durante ese día.

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En las imágenes también apareció acompañada por su pareja, David Zuluaga, filósofo de profesión, y por su hijo mayor. La familia posó desde la clínica, donde compartió diferentes instantes relacionados con el nacimiento del bebé, reflejando una nueva etapa en sus vidas.

Junto a la publicación, Cristina Pimiento confirmó el nacimiento de su segundo hijo y reveló el nombre que eligieron para él. "

A su ritmo, en sus términos, Eugenio llegó 06/26/26. Ahora somos 4 en este vuelo… Un vuelo más aterrizado y sereno", escribió.



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Después de conocer la publicación, las reacciones de los seguidores no tardaron en aparecer. En la sección de comentarios se leyeron mensajes de felicitación y buenos deseos para la familia. "Muchas felicitaciones y bendiciones para esta familia, Titi ❤️", "😍😍😍😍😍 Hermosos. Qué bendición 🙏🏼✨💖", "Muchas felicitaciones, que Dios bendiga tu hogar y tus hijos, un abrazo🙏🏽🙏🏽", son algunos de los mensajes que se leen.

Durante los meses previos al nacimiento, la actriz compartió con frecuencia diferentes momentos de su segundo embarazo a través de sus redes sociales. En varias publicaciones mostró cómo avanzaba la gestación y también compartió imágenes de algunos viajes en los que dejó ver su pancita mientras continuaba con distintas actividades.

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Esta no es la primera vez que Cristina Pimiento comparte con sus seguidores un momento relacionado con la maternidad. El 9 de noviembre de 2022 nació su primer bebé, Clemente, acontecimiento que también ha presumido en sus plataformas digitales y que marcó el inicio de una nueva etapa en su vida familiar.

Además de su faceta personal, Cristina Pimiento cuenta con una trayectoria de más de 20 años en la actuación. A lo largo de su carrera ha participado en diferentes producciones de televisión, entre ellas la serie 'Escobar, el patrón del mal', que sirvió de pletaforma para exponer su talento fuera de Colombia.

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Actualmente, la actriz combina su carrera artística con su vida familiar. Con la llegada de Eugenio, la pareja amplían su hogar y comienza una nueva etapa junto a sus dos pequeños.