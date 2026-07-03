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Cristina Pimiento, de 'Escobar, el patrón del mal', tuvo a su segundo bebé - CaracolTV

La reconocida actriz emocionó a sus seguidores al anunciar en redes sociales la fecha exacta del nacimiento de Eugenio, su segundo bebé. Esto dijo acerca del parto.

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Cristina Pimiento, actriz de 'Escobar, el patrón del mal', dio a luz a su segundo hijo

La reconocida actriz emocionó a sus seguidores al anunciar en redes sociales la fecha exacta del nacimiento de Eugenio, su segundo bebé. Esto dijo acerca del parto.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 3 de jul, 2026
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Ella es Cristina Pimiento, la actriz de 'Escobar, el patrón del mal' que dio a luz a su segundo bebé.
Ella es Cristina Pimiento, la actriz de 'Escobar, el patrón del mal' que dio a luz a su segundo bebé.
Foto: Caracol Televisión e Instagram @cristinapimiento