En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Nandito llega a casa tras haber bebido con su “novia”, Luis Fernando lo enfrenta y el joven dice que su padre lo odia porque está enamorado de Soraya y es su rival. Fernando lo golpea.
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María y Soraya se dicen unas cuantas verdades y terminan en los golpes
En medio de la inesperada visita de “la muerta”, María se entera de que la mujer está en su casa y sale para pedirle que se vaya. Sin embargo, Soraya está pasada de tragos y golpea a María.