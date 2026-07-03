Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Muerte de Henry en 'Vecinos'
En vivo 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas'
Mundial 2026
Programación
YouTube Caracol Televisión

'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Nandito llega a casa tras haber bebido con su “novia”, Luis Fernando lo enfrenta y el joven dice que su padre lo odia porque está enamorado de Soraya y es su rival. Fernando lo golpea.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

María y Soraya se dicen unas cuantas verdades y terminan en los golpes

En medio de la inesperada visita de “la muerta”, María se entera de que la mujer está en su casa y sale para pedirle que se vaya. Sin embargo, Soraya está pasada de tragos y golpea a María.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 3 de jul, 2026
Comparta en:
María minis (1).png