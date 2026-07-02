La pareja viaja hasta el Grouse Mountain para disfrutar de la hermosa vista mientras monta en teleférico. Durante la jornada, ambos ven osos y hasta se le miden a realizar otra actividad para superar su miedo a las zonas empinadas.
En vivo 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas': usaremos el VAR debido a jugadas polémicas
Las cinco parejas conformadas por humoristas y presentadoras está listas para aterrizar en nuevas ciudades de las sedes mundialistas. Un invitado especial aparecerá en primera clase.
- 09:31 p. m.Piroberta y Juan Diego montan en teleférico en Vancouver
- 09:21 p. m.Don Jediondo bromea con la edad de Carolina Cruz durante recorrido en Dallas
La pareja visita el Panther City BBQ en Dallas, Texas, Estados Unidos, para probar carne y disfrutar de la cultura local. El verdadero reto viene después, cuando ambos comen un platillo vegano y se le miden a bailar en uno de los salones más emblemáticos de la ciudad.
- 09:12 p. m.En cuántos Mundiales ha estado Javier Hernández Bonnet
El comentarista y periodista deportivo pasa por primera clase para contarles a las presentadoras y los humoristas que ha estado en 12 Copas del Mundo. Además, recuerda problema de salud que presentó cuando estuvo en Qatar.
- 08:37 p. m.Sofía y Juan Pablo prueban un croissant de 200 mil pesos colombianos en San Francisco
La pareja pasa por la panadería Le Marais, donde prueba uno de sus platillos más famosos. Posteriormente, recorre las calles de San Francisco en un carro que va por las carreteras sin ayuda de un piloto.
- 08:30 p. m.Cuervo y Carolina Soto descubren cómo se hace el tequila
La pareja viaja hasta una plantación de agave en Guadalajara, México, donde no solo conocen sobre el proceso para hacer tequila, sino que también realizan una degustación que saca a la luz sus mejores rostros.