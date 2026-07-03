“Te amo hasta la eternidad”: mensaje de exreina que murió con su novio en Venezuela

La exreina y su novio, José Castro, se encontraban en su apartamento ubicado Catia La Mar, en el estado La Guaira, cuando sucedió la tragedia natural. El edificio en el que estaban colapsó y ellos estuvieron desaparecidos por tres días, por lo que sus familias imploraron ayuda para encontrarlos.

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Las autoridades finalmente hallaron el cuerpo de la modelo, de 23 años, junto al de su pareja, entre los escombros. La noticia conmocionó al mundo del entretenimiento y, de hecho, Miss Grand Florida lamentó la muerte de Rodríguez y pidió seguir colaborando económicamente a la familia de la exreina, para poder darles una despedida digna a la pareja.

“El proceso de búsqueda y la recuperación de los cuerpos ha sido extremadamente costoso. La familia de José ha sufrido pérdidas devastadoras: su papá, su abuela, su tío y su tía fallecieron en este terremoto. La familia de Skarlen tampoco ha podido trabajar desde el día en que recibimos la noticia. Por esta razón, hacemos un llamado a todos quienes acompañaron a nuestros niños en este camino tan doloroso, a compartir esta recaudación para ayudar a cubrir los gastos funerarios, que han aumentado significativamente debido a esta tragedia en Venezuela”, explicó la madre de la exreina en Go Found Me.

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Tras la tragedia, los internautas se han volcado a las redes sociales de Rodríguez y se han conmovido con los mensajes de amor que intercambiaba con su novio. Uno de los que más llamó la atención fue el que ella dejó en una de las últimas publicaciones de Castro en Instagram: “Te amo por la eternidad”, escribió ella.

Varias personas reaccionaron y dejaron comentarios, como: “Y hasta la eternidad llegaron juntos”, “Qué doloroso Dios mío” y “Así fue amén”. Asimismo, revivieron mensajes en los que ellos se proclamaban amor “por siempre”.

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