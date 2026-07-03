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Mensaje de Skarlent Rodríguez, exreina que murió con su novio en Venezuela

Mensajes de Skarlent Rodríguez, exreina que murió por terremotos en Venezuela, a su novio, que fallecido junto con ella. Conmovieron a internautas.

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“Te amo hasta la eternidad”: mensaje de exreina que murió con su novio en Venezuela

Skarlent Rodríguez, modelo que ganó el certamen Miss Grand Orlando 2025, fue hallada sin vida junto al cuerpo de su novio tras los terremotos que azotaron al pueblo venezolano.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 3 de jul, 2026
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Skarlent Rodríguez y José Castro
Skarlent Rodríguez y José Castro
Foto: Instagram @josecastro05