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Esposo de Marina Granziera, del Gol Caracol, y jocosa anécdota con Carolina Cruz

Esposo de Marina Granziera, periodista del Gol Caracol, tuvo jocosa anécdota con Carolina Cruz, presentadora de 'Día a Día'. La brasileña la contó en vivo.

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“Usted lo ha visto más”: Marina Granziera, por graciosa anécdota de su marido con Caro Cruz

El jocoso momento se dio cuando la brasileña se conectó con ‘Día a Día’ desde Toronto, Canadá, pues en el programa quisieron resaltar su trabajo en el día del periodista deportivo.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 2 de jul, 2026
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Marina Granziera y Carolina Cruz
Marina Granziera y Carolina Cruz
Foto: Caracol TV