“Usted lo ha visto más”: Marina Granziera, por graciosa anécdota de su marido con Caro Cruz

En la conversación, Marina Granziera contó cómo se enamoró del deporte desde pequeña, cuando la Selección de Brasil ganó la Copa del Mundo de 1994 y los brasileños madrugaban por ver a Ayrton Senna en la Fórmula 1.

Lea también: Los dos hermanos de Caracol Televisión que cubren el Mundial juntos y pocos sabían



“Más que querer o saber mucho del deporte, yo crecí con la emoción que el deporte era una emoción distinta y tal vez por eso a mí el deporte me enganchó mucho desde el comienzo”, declaró la periodista.

No obstante, la integrante del Gol Caracol reconoció que su trabajo implica hacer muchos sacrificios. Por lo mismo, Carolina Cruz le preguntó si durante el mes que lleva fuera de su casa, cubriendo el Mundial 2026, ha tenido la oportunidad de ver a su esposo de manera presencial. Marina respondió contando una anécdota que hizo reír a todos los presentes.

“Voy a contar, Caro, la verdad, que usted ha visto más a mi marido que yo. Él estaba en el partido de Colombia en la Ciudad de México y me llama y me dice: ‘Carolina Cruz está al frente mío’, y yo: ‘Pásamela, yo lo saludo’”, contó la brasileña entre risas.





La presentadora de ‘Día a Día’ hizo memoria, pues no se acordaba de ese momento, y añadió con una sonrísa: “Es verdad, apasionado. Qué impresión tu marido muy apasionado en esa tribuna, estaba feliz”.

Publicidad

Quién es el esposo de Marina Granziera

Publicidad

Marina Granziera está casada con Iván Bonnett, un empresario colombiano que mantiene un perfil muy reservado y rara vez aparece en medios de comunicación o redes sociales. Aunque su nombre suele despertar curiosidad, Marina Granziera ha explicado en varias ocasiones que su esposo no tiene ningún parentesco con el periodista deportivo Javier Hernández Bonnet, pese a la similitud de los apellidos. Incluso aclaró que la escritura de ambos apellidos es diferente y que se trata de una simple coincidencia.

La historia de amor de la pareja comenzó de una manera poco común. Marina y Iván se conocieron cuando ella tenía 12 años y él 16, durante la grabación de un comercial de televisión en Colombia.

Después de ese encuentro perdieron contacto durante varios años. Sin embargo, el destino los volvió a reunir gracias a internet y las redes sociales, cuando Marina residía en Estados Unidos. Tras retomar la comunicación, comenzaron una relación que culminó con su matrimonio en 2011.

Publicidad

Lea también: Periodista de Gol Caracol volverá a ser papá y reveló si tendrá niño o niña

Fruto de su matrimonio, Marina Granziera e Iván Bonnett han formado una familia con dos hijas. La periodista suele compartir ocasionalmente momentos familiares en sus redes sociales, aunque procura mantener la privacidad de su esposo, quien continúa desarrollando sus actividades empresariales lejos del ámbito público.