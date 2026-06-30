Quién es Diana Álvarez, pareja de Boyacoman en ‘La Vuelta al Mundial en 80 Risas’

A esta temporada llegan nuevas caras que se conocerán y lucharán por ser los favoritos del público. Una de ellas es la nueva dupla del queridísimo humorista Boyacoman, quien volvió recargado y emocionado para repetir este formato del humor. Junto a él está la reconocida Diana Álvarez, quien es presentadora y directora de su propio programa digital.

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“Dianita es hermosa, maravillosa, es una mujer muy centrada en la vida, de verdad que todo eso que ella habla en sus conferencias y en sus libros lo aplica en su vida y bajo un ritmo bonito, de paciencia y amor”, dijo Boyacoman en la presentación del programa ante los medios de comunicación.

Quién es Diana Álvarez de ‘La Vuelta Al Mundial en 80 Risas’

La comunicadora y relacionista pública es graduada de esas carreras de la Universidad de Medellín, pero además es una apasionada del bienestar, por lo que obtuvo su certificado en Life Coach, Máster en Programación Neurolingüística y en Atención Plena Indigo Ray Balancing (IRB), cuando estudió en Barcelona. Además, es terapeuta.





La paisa tiene su programa digital ‘El Diario de Diana’, un formato que es trasmitido por Caracol Internacional y en el canal de YouTube. El programa promueve la mejora del ser, el manejo de emociones y el bienestar general. Ahora se une a un nuevo reto junto a Boyacoman.

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“Fue una experiencia maravillosa en donde conocimos, compartimos, aprendimos mucho y lo mejor fue que nos contagiamos del buen humor, de las sonrisas y aprendimos de fútbol. Estuvimos en lugares lindísimos como Philadelphia, conocer su historia, remar en bote, hacer diferentes actividades físicas, y comer delicioso. Creo que cada uno de los rincones que recorrimos quedan marcados en el corazón y en la mente poque fueron momentos que nos aportaron muchísimo”, dijo la presentadora en el mismo evento.

En medio de una entrevista con ‘La Red’, Diana dijo que le encantó viajar con su compañero asignado. Fueron a Nueva York, Nueva Jersey y Philadelphia; además, afirmó que Boyacoman se hizo entender mediante señas y con un inglés perfecto. “Lo mejor fue que me dejó asombrada con sus destrezas y habilidades físicas, por ejemplo, para remar, usted no se imagina este hombre como lo hace”, agregó Diana.

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En esa misma charla, Boyacoman comentó que viajar con Diana fue una experiencia muy enriquecedora y que fueron días llenos de paz. “Era mantra y yoga, o sea, el man trabaja y yo gasto”, bromeó.