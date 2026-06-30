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Quién es Diana Álvarez de ‘La Vuelta al Mundial en 80 Risas’, presentadora y comunicadora paisa

Detalles sobre Diana Álvarez, la nueva cara de ‘La Vuelta al Mundial en 80 Risas’, es la dupla del humorista Boyacoman. Es comunicadora social, relacionista pública, presentadora y terapeuta.

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Quién es Diana Álvarez, pareja de Boyacoman en ‘La Vuelta al Mundial en 80 Risas’

Se trata de una comunicadora y relacionista pública paisa, que tiene una maestría en nutrición y alimentación en la universidad de Barcelona. Además, tiene un espacio en Caracol.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 30 de jun, 2026
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Boyacoman y Diana Álvarez
Boyacoman y Diana Álvarez
Foto: Caracol Televisión