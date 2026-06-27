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La Vuelta al Mundial en 80 Risas: ¿a dónde irá cada pareja del programa? - CaracolTV

Carlos Vargas habló con varios de los presentadores que estarán en La Vuelta al Mundial en 80 Risas y se enteró de varios secretos de lo que nuestros humoristas y presentadores vivieron en las sedes del Mundial.

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La Vuelta al Mundial en 80 Risas: ¿a dónde irá cada pareja del programa?

Carlos Vargas habló con varios de los presentadores que estarán en La Vuelta al Mundial en 80 Risas y se enteró de varios secretos de lo que nuestros humoristas y presentadores vivieron en las sedes del Mundial.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 27 de jun, 2026
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