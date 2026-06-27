La Vuelta al Mundial en 80 Risas: ¿a dónde irá cada pareja del programa?

La nueva temporada de La vuelta al Mundial en 80 risas llevará a sus presentadores a recorrer diferentes ciudades para mostrar el ambiente previo al Mundial 2026. Cada pareja tendrá un destino distinto, donde combinará humor, turismo y el encuentro con los aficionados al fútbol.

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Don Jediondo y Carolina Cruz serán los encargados de visitar Houston y Dallas, dos de las sedes del campeonato. Sobre la experiencia, comentaron: "Esta vez nos tocó, gracias a mi Dios, dos destinos muy bonitos, con muchísima gente". Además de recorrer las ciudades, aseguraron que también conocieron algunos pueblos tradicionales de Texas.

Por su parte, Boyacoman y Diana Álvarez viajarán por Nueva York, Nueva Jersey y Filadelfia. El humorista destacó la buena química con su compañera: "Me fue tan bien. Desde el principio me sentí como en casa". Diana, a su vez, aseguró que quedó sorprendida con las habilidades de Boyacoman durante las actividades que realizaron.





JP y Sofía Osío recorrerán Los Ángeles y San Francisco. Para JP, esta ha sido una oportunidad para aprender de la experiencia de sus compañeros: "Ha sido maravilloso. Se conoce, se come rico y se aprende".

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Otra de las duplas estará conformada por Piroberta y Juan Diego Vanegas, quienes viajarán a Seattle y Vancouver. Allí compartirán con la comunidad colombiana y participarán en retos relacionados con el ambiente mundialista. Según explicaron: "Allá también colombianos por todos lados. Nos acompañaron en diferentes grabaciones".

Finalmente, Carolina Soto y Cuervo visitarán Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Durante el recorrido vivieron una de las experiencias más llamativas del programa al realizar un vuelo en globo aerostático. Entre risas recordaron: "El globo casi aterriza encima de una casa. Fuimos noticia en México".

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Además de recorrer estas ciudades, los presentadores pondrán a prueba a los aficionados con diferentes desafíos futboleros y mostrarán cómo se vive la pasión por el Mundial en cada destino.

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