Andrea Echeverri cuenta todos los detalles detrás de su doble mastectomía

A finales de 2024, la vida de Andrea Echeverri dio un giro inesperado tras ser diagnosticada con cáncer de seno. Después de evaluar las opciones disponibles, la artista decidió someterse a una mastectomía bilateral en enero de 2025. Sin embargo, el proceso no terminó allí, ya que los análisis posteriores revelaron que también era necesario retirarle el pezón derecho.

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Cirugía de Andrea Echeverri

Al recordar ese momento, la cantante explicó: "Era muy agresivo. Entonces, la recomendación de los médicos era sacarme los dos pechos". Aunque inicialmente los especialistas insistieron en conservar los pezones, el resultado de los estudios cambió el panorama: "Salió que uno estaba ya picho. Entonces ahora soy muy chistosa, no tengo y acá tengo un pezón".





La recuperación fue uno de los momentos más difíciles del proceso. Andrea contó que tuvo que adaptarse a las limitaciones propias de la cirugía y al uso de drenajes durante varios días: "Es todo un proceso dolorosísimo". También recordó las dificultades para descansar: "Uno no tiene por dónde acostarse. ¿Quién duerme boca arriba? Yo, por lo menos, no".

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Aunque los médicos le plantearon tratamientos como quimioterapia y radioterapia, la cantante optó por la cirugía al considerar que era la mejor alternativa para mantener su calidad de vida y continuar con su carrera artística. Según explicó: "Yo trabajo, de mi trabajo vive mi familia, entonces yo tengo que estar alentada y con ganas de hacer las cosas. Eso me parecía para mí la solución ideal".

Durante este proceso, el respaldo de su familia, de sus compañeros de Aterciopelados y de la música fue fundamental. De esa experiencia nació 'La Teta Pirata', una canción con la que transformó lo vivido en una propuesta artística. Sobre esa composición comentó: "Es una manera también humorística de hablar de la cosa y luego, como sobreviví, hablo de esa sensación de estar vivo".

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Actualmente, Andrea Echeverri continúa en controles médicos periódicos, goza de un buen estado de salud y sigue recorriendo escenarios junto a Aterciopelados.

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