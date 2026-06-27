Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
COLOMBIA VS PORTUGAL - JUNIO 27 - MUNDIAL 2026
Gran Final 'A Otro Nivel'
Votaciones 'A Otro Nivel'
Mundial 2026
Programación
YouTube Caracol Televisión

Andrea Echeverri, de Aterciopelados, cuenta todos los detalles detrás de su doble mastectomía

La vocalista de Aterciopelados habla de su dura experiencia tras ser diagnosticada con cáncer de mama, asegura que sintió la muerte cerca y explica cómo fue la cirugía para librarse de la enfermedad.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Andrea Echeverri cuenta todos los detalles detrás de su doble mastectomía

La vocalista de Aterciopelados habla de su dura experiencia tras ser diagnosticada con cáncer de mama, asegura que sintió la muerte cerca y explica cómo fue la cirugía para librarse de la enfermedad.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 27 de jun, 2026
Comparta en:
Thumbnail