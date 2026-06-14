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La Red: Secretos de la Selección Colombia, jugadores del Mundial y más | Resumen capítulo - CaracolTV

En marco del Mundial de Fútbol, hablamos sobre la Selección Colombia, la modelo que se hizo famosa en Brasil 2014 y los jugadores que más podrían dar de qué hablar en la Copa del Mundo.

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Secretos de la Selección Colombia, jugadores del Mundial y más | Resumen capítulo

La Red: Secretos de la Selección Colombia, jugadores del Mundial y más | Resumen capítulo

En marco del Mundial de Fútbol, hablamos sobre la Selección Colombia, la modelo que se hizo famosa en Brasil 2014 y los jugadores que más podrían dar de qué hablar en la Copa del Mundo.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
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