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La Red: Secretos de la Selección Colombia, jugadores del Mundial y más | Resumen capítulo - CaracolTV
En marco del Mundial de Fútbol, hablamos sobre la Selección Colombia, la modelo que se hizo famosa en Brasil 2014 y los jugadores que más podrían dar de qué hablar en la Copa del Mundo.
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La Red: Secretos de la Selección Colombia, jugadores del Mundial y más | Resumen capítulo
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En marco del Mundial de Fútbol, hablamos sobre la Selección Colombia, la modelo que se hizo famosa en Brasil 2014 y los jugadores que más podrían dar de qué hablar en la Copa del Mundo.
Por:
Mariana Hernández Rodríguez
|
14 de Junio, 2026
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