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Actor de ‘Arelys Henao’ fue escopolaminado en la puerta de su casa: ladrones se llevaron a su perro - CaracolTV

Jorge Hugo Marín denuncia que fue víctima de la delincuencia en Bogotá, los hechos quedaron registrados en un video y él hace un llamado para recuperar a su mascota: ‘Guaro’.

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Actor de ‘Arelys Henao’ fue escopolaminado en la puerta de su casa: ladrones se llevaron a su perro

Jorge Hugo Marín denuncia que fue víctima de la delincuencia en Bogotá, los hechos quedaron registrados en un video y él hace un llamado para recuperar a su mascota: ‘Guaro’.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 27 de jun, 2026
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