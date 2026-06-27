Actor de ‘Arelys Henao’ fue escopolaminado en la puerta de su casa: ladrones se llevaron a su perro

El actor Jorge Hugo Marín, recordado por producciones como 'Las Hermanitas Calle', 'La Nocturna' y 'Arelis Henao', fue víctima de un robo mediante escopolamina el pasado fin de semana en la puerta de su casa, en Bogotá. Además de las pérdidas materiales, el hecho dejó desaparecido a 'Guaro', su perro y compañero desde hace cuatro años.

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Según contó el actor, todo ocurrió cuando salió unos minutos antes de dormir: "La noche del domingo estaba con un amigo viendo las elecciones. Se fue él y, antes de dormir, salí a la puerta de la casa a sacar el perro, a orinar al árbol y se acercó un tipo. No recuerdo más".

Qué le pasó a Jorge Hugo Marín



Jorge Hugo explicó que perdió el conocimiento y solo ha podido reconstruir lo ocurrido gracias a las cámaras de seguridad. Recordó: "Se supone que más adelante le abro la puerta también a otra persona más, pero yo ya estaba completamente inconsciente. Me vaciaron la casa y me robaron pertenencias".

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Los delincuentes permanecieron cerca de tres horas dentro de la vivienda y se llevaron computadores, equipos de sonido, ropa, zapatos, maletas y otros objetos personales. En medio del robo, también desapareció Guaro. El actor relató: "Ellos toman mi perro y se lo llevan. Yo salgo, obviamente en el estado en el que estaba y, en medio de la escopolaminada, me pierdo alrededor del barrio".

Un empleado del Teatro La Maldita Vanidad lo encontró horas después y lo trasladó a una clínica. Sobre su recuperación, explicó: "Yo desperté realmente el lunes como a las 6 de la tarde, muy aporreado. Llevo dos días como repitiendo palabras y estoy tratando de armar el relato porque realmente no lo recuerdo bien".

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Ahora, su mayor preocupación es encontrar a Guaro. Lo describió como: "un cruce entre pastor alemán y pastor belga. Es un perro amorosísimo y además es el perro de nuestro teatro".

El actor ya interpuso la denuncia ante las autoridades y también advirtió que varias personas han intentado estafarlo con falsas pistas sobre el paradero de su mascota.

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