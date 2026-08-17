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Thalía y Laura Zapata, actrices de ‘Rosalinda’, son familia: por qué pelearon

Detalles de las actrices de 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol Televisión, que son familia, pero no se llevan bien. Te contamos por qué hubo distanciamiento entre ellas.

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Ellas son las actrices de ‘Rosalinda’ que son familia, pero no se llevan bien

Se trata de Thalía, la protagonista de la historia que se estrenó por primera vez en 1999, y Laura Zapata, que también tiene un papel fundamental en el drama mexicano que llegó a Caracol.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 17 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Rosalinda’
'Rosalinda'
Foto: Caracol Televisión