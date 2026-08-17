Ellas son las actrices de ‘Rosalinda’ que son familia, pero no se llevan bien

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Las dos actrices son hermanas por parte de madre. Laura Zapata nació como fruto del matrimonio de Yoalanda Miranda, mamá de las dos artistas, con Guillermo Zapata, mientras que Thalía es hija de Ernesto Sodi, el segundo esposo de su progenitora.
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Aismismo, Laura comparte vínculo familiar con Ernestina, Gabriela y Federica Sodi, las otras hermanas de Thalía, aunque no se habla con la intérprete de 'Amor a la mexicana', que también protagonizó 'María, la del barrio'.
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El distanciamiento se dio en 2002, cuando Laura Zapata y su hermana Ernestina fueron secuestradas en Ciudad de México. Después de ese episodio surgieron diferencias entre las integrantes de la familia que terminaron afectando la relación.
Sin embargo, los conflictos no se limitaron a aquel episodio. Tras la muerte de su madre, Yolanda Miranda, en 2011, Laura y sus hermanas tuvieron un acercamiento que la propia actriz calificó como una “reconciliación muy dolorosa”. El fallecimiento de su madre fue, en ese momento, un punto de encuentro para una familia que llevaba años atravesando diferencias.
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Pero el acercamiento no fue definitivo. En una entrevista publicada en 2023, Laura Zapata explicó que su relación con Thalía se había deteriorado nuevamente después de la muerte de Eva Mange, la abuela de ambas. La actriz relató que esperaba que su hermana estuviera presente en el funeral de su abuela, pero Thalía le manifestó que no asistiría. Para Zapata, aquel episodio terminó profundizando el distanciamiento. En julio de 2025, ‘Las Estrellas’ informó que Laura Zapata aseguró que no tenía ningún tipo de contacto con Thalía.
Thalía dio vida a Rosalinda, una joven humilde cuya vida cambia después de conocer a Fernando José, mientras que su hermana Laura le dio vida a Verónica del Castillo, un personaje relacionado directamente con Fernando José, interpretado por Fernando Carrillo.