Karent Hinestroza contó cómo superó las adversidades que vivió y qué enseñanza quiere dejar

Con la firmeza y dignidad que la caracterizan, la artista confesó una de las vivencias más complejas de su trayectoria en la televisión: el rechazo laboral debido a su color de piel.

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En medio de una charla honesta, la actriz no solo relató este duro episodio de discriminación en la industria, sino que también dejó al descubierto cuáles son los sueños profesionales que aún le quedan por cumplir y la huella que desea plasmar en el público que sigue de cerca su trabajo.

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Por qué le rechazaron un papel a Karent Hinestroza



Durante la entrevista, Karent abordó directamente el tema del racismo en el medio artístico y reveló que vivió la dura experiencia de que le rechazaran un papel por ser negra. Lejos de silenciar la situación, la actriz visibilizó cómo este tipo de barreras aún impactan a los talentos afro en la industria del entretenimiento.

Pese al trago amargo que significó esta adversidad, Hinestroza logró sobreponerse y afrontar el momento con resiliencia, convirtiendo ese obstáculo en una bandera para seguir abriendo puertas en el medio audiovisual.

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A dónde quiere llegar Karent Hinestroza y qué enseñanza quiere dejar

Mirando hacia el futuro, la artista fue contundente al confesar a dónde quiere llegar siendo actriz, proyectando sus metas profesionales hacia escenarios cada vez más grandes sin perder de vista su esencia ni su propósito principal.

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Asimismo, la colombiana compartió la enseñanza que quiere dejar a través de su historia y de su trabajo actoral: un mensaje de fortaleza, superación y sentido de pertenencia para motivar a quienes enfrentan estereotipos y buscan abrirse paso en sus propios caminos.

Su papel en ‘María la Caprichosa’

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A través de una actuación caracterizada por la sutileza de sus gestos y la firmeza de sus miradas, Hinestroza traslada a la pantalla la complejidad emocional de María: una mujer vulnerada por el desplazamiento y la violencia; ‘María’ busca reconstruir su vida y defender su lugar en un entorno hostil. Su caracterización logra capturar la fortaleza silenciosa y la lucha interior del personaje, convirtiendo su trabajo en el eje dramático del relato y en un retrato contundente del liderazgo y la supervivencia femenina en Colombia.