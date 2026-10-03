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Karent Hinestroza presentó adversidades en su carrera y contó cómo las superó

La reconocida actriz colombiana Karent Hinestroza abrió su corazón a ‘La Red’ para hablar sin tapujos sobre los difíciles momentos que ha tenido que encarar a lo largo de su carrera actoral.

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Karent Hinestroza contó cómo superó las adversidades que vivió y qué enseñanza quiere dejar

La reconocida actriz colombiana Karent Hinestroza abrió su corazón a ‘La Red’ para hablar sin tapujos sobre los difíciles momentos que ha tenido que encarar a lo largo de su carrera actoral.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 3 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Karent Hinestroza
Karent Hinestroza
Foto: Caracol Televisión