‘Mini Whitney Houston’ recibió conmovedoras palabras de su mamá tras ganar 'Yo Me Llamo'

La temporada del 2026 de ‘Yo Me Llamo’ comenzó el 22 de agosto y fue transmitido a través de la señal principal de Caracol Televisión. Para no dejar a un lado a los mini imitadores también fueron incluidos en el formato y compitieron desde el 5 de octubre del presente año.

Qué le dijo la mamá de ‘Mini Whitney Houston’ a su hija tras ganar ‘Yo Me Llamo’

Posterior a la noche de la Gran Final, Sarah Isabel Ramos García y su mamá asistieron al programa matutino de Caracol ‘Día a día’, donde aprovecharon que los sentimientos eran los protagonistas y abrieron sus corazones para dar unas palabras.

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“Te hago entrega de este trofeo, por tu esfuerzo, dedicación, entrega... siempre te dije que los sueños se cumplen, pero se cumplen con disciplina, con enfoque, con esas ganas de salir adelante, Sarah; y a ti siempre te quiero felicitar. Me siento muy orgullosa de que hayas hecho esa labor con tanto profesionalismo. Te amo; eres ganadora de esto porque te lo mereces”, dijo su mamá.

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La ganadora continuó diciendo: “Súper feliz, súper contenta, muy emocionada. Quiero pasar esta felicidad con mi familia y con las personas que me han apoyado. Sigue un camino muy largo estudiando inglés y arquitectura; haciendo feliz a la gente con mi voz”.

Adicionalmente, envió un saludo a sus seguidores, a los que votaron por ella y a su familia de Buenaventura y agradeció por el apoyo brindado durante el ‘show’.



Su temporada contó con los mini imitadores de Vicente Fernández, Ángela Aguilar, Luis Alfonso, Luis Miguel, Celia Cruz y, la actual ganadora, la doble de “The voice”, Whitney Houston; la estadounidense e intérprete de ‘I will always love you’, ‘When you believe’ y otros grandes éxitos reconocidos a nivel mundial.

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Mira la gran final aquí: Mini Whitney Houston es la ganadora del programa

La imitación de “The voice’ estuvo a cargo de Sarah Isabel Ramos García García, una niña oriunda del puerto de Buenaventura, quien, desde su audición demostró que estaba orgullosa de su lugar de nacimiento y dio a conocer detalles sobre ese lugar. La mini se ganó el amor de los colombianos y ellos votaron para que fuera la ganadora de la temporada.

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Su talento viene en su sangre, pues su abuela es Gertrudis Bonilla una cantautora del Pacífico colombiano. Además, desde el 2024, Sarah García practicaba canto en una reconocida fundación artística del país. Su amor por el inglés también proviene porque ella estudia en una academia en el puerto de Buenaventura.

Qué ganó ‘Mini Whitney Houston’ en ‘Yo Me Llamo Mini 2026’

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El programa dio un premio de 100 millones de pesos colombianos que serán destinados para cubrir sus estudios universitarios cuando ella lo requiera.

Gran Final de 'Yo Me Llamo Mini' Foto: Caracol Televisión