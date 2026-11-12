Murió actriz de 'El Chavo del 8' a los 82 años: la despidieron con emotivo mensaje

El pasado miércoles 11 de noviembre se confirmó la muerte de la actriz mexicana Regina Torné, reconocida como la tía Gloria en 'El Chavo del 8', la famosa vecina que despertó el interés amoroso de Don Ramón, y la mamá Elena en 'Como agua para chocolate'. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores de México, ANDA.

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Hasta el momento, familiares y seres queridos no han revelado los detalles específicos o las causas de su deceso, ni han publicado anuncios sobre las honras fúnebres. Sin embargo, los mensajes de colegas, amigos y fanáticos no se hicieron esperar en las redes sociales. La cuenta oficial de El Chavo del 8 y la de Chespirito reaccionaron mediantes sus cuentas oficiales en X.

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¡Gracias por todititíto, Regina Torné! 🖤💚 https://t.co/fsb5jF8tWm — Chavo del Ocho (@ChavodelOcho_Of) November 12, 2026

Quién era Regina Torné

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Nacida el 21 de julio de 1944 en Tabasco, México, Rosa María Elena Torné inició su carrera artística en la década de 1960, abriéndose paso rápidamente tanto en la pantalla grande como en la televisión. Su presencia escénica, sumada a una voz potente, la convirtieron en una de las actrices más versátiles de su generación.

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A lo largo de más de cinco décadas de carrera, Torné participó en decenas de producciones cinematográficas, obras de teatro y melodramas televisivos. En la memoria del público hispanohablante brillan sus papeles en las novelas de gran alcance internacional como 'El Chavo del 8', 'La Dueña', y 'Cielo Rojo', donde solía dar vida a mujeres de carácter fuerte, villanas innolvidables y con personalidades complejas. En su filmografía también destacan papeles como la 'Mamá Elena' en adaptación cinematográfica de la novela de Laura Esquivel, 'Como agua para chocolate', que le consigió el premio Ariel a mejor actriz .

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"La actuación es mi vida, es el aire que respiro; cuando uno se sube a un escenario o se para frente a una cámara, tiene que dejar el alma entera, sin miedos y con toda la verdad del personaje" declaró la actriz en su entrevista biográfica para TV Azteca, demostrando que su trabajo era también su gran pasión.

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Qué pasó con la hija de Regina Torné

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Con su partida, se cierra un capítulo fundamental de la actuación en español, pero su trabajo permanece vigente en la memoria de millones de televidentes que crecieron viendo sus interpretaciones en la pantalla. Sin embargo, por su partida, resurge el tema de su hija Regina del Pilar Campos Incháustegu debido a que fue condenada a 35 años de prisión por el secuestro y homicidio de una mujer en 2006.

