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Murió actriz del 'Chavo del 8' a los 82 años: quién era y de qué murió

El gremio actoral latinoamericano se despidió de una de las figuras más emblemáticas para las producciones mexicanas. Este miércoles 11 de noviembre se confirmó el fallecimiento de Regina Torné.

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Murió actriz de 'El Chavo del 8' a los 82 años: la despidieron con emotivo mensaje

El gremio actoral latinoamericano se despidió de una de las figuras más emblemáticas para las producciones mexicanas. Este miércoles 11 de noviembre se confirmó el fallecimiento de Regina Torné.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 12 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Murió actriz del 'Chavo del 8' a sus 82 años
Murió actriz del 'Chavo del 8' a sus 82 años.
Foto: @elchavodel8of Instagram