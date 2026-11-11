'Mini Whitney Houston' es la ganadora de ‘Yo Me Llamo Mini 2026’: se lleva importante premio

‘Yo Me Llamo Mini’ ya tiene su ganador de la temporada del 2026 y es Mini Whitney Houston según se pudo conocer en la transmisión de la gran final en la que también estuvieron 'Mini Ángela Aguilar' y 'Mini Vicente Fernández'.

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Los imitadores afrontaron distintas pruebas dentro del programa: una de ellas fue la audición en la que pudieron ganarse el corazón y conquistar el oído del jurado asegurando así su paso a la siguiente etapa.

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Otra fue cuando pudieron escoger a los que serían su padrinos en la competencia; imitadores de Darío Gómez, Manuel Medrano, Ricardo Arjona, Julio Jaramillo y muchos más importantes cantantes a nivel mundial.

Gran Final de 'Yo Me Llamo Mini' Foto: Caracol Televisión

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Tras haber escogido a su padrino, los minis trabajaron de la mano junto a ellos y lograron grandes cosas, recibieron consejos del otro y los pusieron en práctica durante sus últimas presentaciones. Además, la Escuela de ‘Yo Me Llamo’ también fue un importante paso para aprender temas musicales que les sirvieron para sus presentaciones y sus futuras carreras artísticas.



Qué ganó 'Mini Whitney Houston' en la final de 'Yo Me Llamo Mini 2026'

La mini recibió el premio de 100 millones de pesos colombianos que serán destinados para sustentar sus estudios universitarios en el futuro y un trofeo de ganadora del programa.

Mini Whitney Houston y su padrino, 'Yo Me Llamo Manuel Medrano' Foto: Caracol Televisión