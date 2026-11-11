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Capítulo 78 Yo Me Llamo
'Mini Whitney Houston' es la ganadora de ‘Yo Me Llamo Mini 2026’: se lleva importante premio
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Quién ganó 'Yo Me Llamo Mini 2026' : Mini Whitney Houston

La mini logró, con su talento, llegar hasta la última fase de la competencia y se ganó el amor de los televidentes, quienes pudieron votar por su favorito y seguir noche a noche sus presentaciones.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

'Mini Whitney Houston' es la ganadora de ‘Yo Me Llamo Mini 2026’: se lleva importante premio

La mini logró, con su talento, llegar hasta la última fase de la competencia y se ganó el amor de los televidentes, quienes pudieron votar por su favorito y seguir noche a noche sus presentaciones.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 11 de nov, 2026
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'Yo Me Llamo Mini Whitney Houston' la ganadora de 'Yo Me Llamo Mini 2026'
'Yo Me Llamo Mini Whitney Houston' la ganadora de 'Yo Me Llamo Mini 2026'
Foto: Caracol Televisión