Colombianos que se presentarán en los Latin Grammy 2026: sus 'shows' se podrán ver gratis

La música hispana está de vuelta en los reflectores de la industria. Este jueves 12 de noviembre, el 'MGM Grand Arena' de Las Vegas vibrará con la edición número 27 de los premios Latin Grammy, un evento en el que Colombia vuelve a consolidarse como una potencia sonora imbatible.

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Lo mejor de todo para los fanáticos locales es que no tendrán que perderse ni un solo segundo del gran 'show' ni de la alfombra roja, ya que Ditu hará un especial gratuito en su plataforma en el que contará con la presencia de Carolina Cruz, como presentadora, y Alejandro Marín como analista experto en música.

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Qué Colombianos se van a presentar en los Latin Grammy 2026

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Colombia llega a la gala de este año con una representación estelar que abarca la música urbana, la salsa, el rock y hasta el vallenato. Compitiendo en las categorías principales y complementarias, la nación tricolor es uno de los países con más nominados de la lista, lo que demuestra el crecimiento y el poder de la industria musical de nuestro país. De las celebridades principales que van a deleitar a la audiencia en la gala se destacan la 'Bichota' y el 'Ferxxo'.

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Karol G confirmó su participación y vuelve a encabezar la lista tras sumar siete nominaciones este año, entre ellas para dos de las categorías más importantes: Álbum de año y Grabación del año. Además, otros grandes artistas como Juanes, el Grupo Niche y Fonseca estarán en escena impulsando la industria y la diversidad colombiana.

El folclor y la tradición tropical tampoco se quedan atrás: la gala contará además con la representación de Gusi, Karen Lizarazo y Jorge Celedón, quienes harán su puesta en escena en la ceremonia previa, donde se entregan los premios de su categoría.

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A qué empiezan los Latin Grammy en Ditu

Para disfrutar del minuto a minuto, la programación oficial de la jornada inicia desde las 4:00 de la tarde, pero el especial de la plataforma Ditu inicia a las 3:00 p. m.. La alfombra roja dará inicio a las 7:00 p. m. para dar paso a las celebridades con sus vestuarios más lujosos y llamativos. Finalmente, la ceremonia principal toma el protagonismo oficialmente a las 8:00 p. m. y se tomará el resto de la noche.