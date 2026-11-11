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Qué colombianos se presentarán en los Latin Grammy 2026 y cómo ver 'shows' gratis

La música colombiana se toma el escenario de los Latin Grammy 2026 en Las Vegas, Estados Unidos. Lista de los colombianos que se presentarán en la ceremonia principal para la industria latina.

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Colombianos que se presentarán en los Latin Grammy 2026: sus 'shows' se podrán ver gratis

La música colombiana se toma el escenario de los Latin Grammy 2026 en Las Vegas, Estados Unidos. Sigue gratis la transmisión en vivo por Ditu y apoya a Karol G, Feid y más nominados nacionales.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 11 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Foto: Getty Images