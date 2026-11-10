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Dónde ver Latin Grammy gratis y en vivo por internet en Colombia: Ditu transmite

Te contamos todos los detalles para la transmisión oficial de los Latin Grammy gratis, en vivo y por internet en Colombia: Ditu estará a cargo con Carolina Cruz como presentadora.

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Dónde ver los Latin Grammy en vivo y gratis desde Colombia con Carolina Cruz como presentadora

La gala más importante del año para la música latina se podrá ver en vivo por Ditu. La transmisión será gratuita y contará con la conducción de la vallecaucana, Eleonora Morales y Alejandro Marín.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 10 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Foto: Getty Images