Dónde ver los Latin Grammy en vivo y gratis desde Colombia con Carolina Cruz como presentadora

La gran noche de la industria musical hispana está de regreso y los fanáticos colombianos podrán disfrutar de cada detalle sin costo alguno y desde cualquier dispositivo inteligente. La ceremonia de la 27ª entrega anual de los premios Latin Grammy se transmitirá en vivo a través de Ditu, la plataforma oficial de streaming de Caracol Televisión.

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Con un despliege técnico y digital sin precedentes, y gracias a que la academia oficial de la música liberó los derechos de la transmisión, los usuarios podrán seguir el minuto a minuto de las premiaciones, las impresionantes presentaciones y la antesala con todas las estrellas.

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Cómo ver los Latin Grammy en Ditu

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Para no perderse ni un solo instante del evento, los espectadores solo deben acceder a Ditu, encargada de llevar todos los contenidos interativos y digitales de Caracol Televisión. La gran ventaja para la audiencia es que se trata de un servicio 100% gratuito, por lo que no requiere nigngún pago, suscripción, inscripción de tarjetas, pero si requiere un registro previo.





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Para disfrutar de todos los momentos especiales, los usuarios tienen varias opciones de acceso a la plataforma: la aplicación móvil a través de las tiendas oficiales como App Store o Google Play; el portal web oficial ingresando desde cualquier dispositivo e incluso desde los Smart TV para sintonizarse en una pantalla más grande. Solo basta con abrir la aplicación o página web, entrar a su cuenta y presionar en la señal en vivo para conectarse con el especial.

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Quiénes van a presentar los Latin Grammy en Colombia

Uno de los grandes activos de la cobertura de Ditu será la trasmisión de los momentos previos a la gala principal. La reconocida presentadora Carolina Cruz estará al frente de este espacio exclusivo y revelará detalles de la ceremonia privada que iniciará a partir de las 3:00 p. m. hora colombiana.

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Acompañándola estará la experta en moda y reconocida creadora de contenido Eleonora Morales, junto con el analista musical y locutor Alejadro Marín y la destacada periodista y comunicadora Paola Ovalle. El grupo de presentadores está más que listo para detallar y compartir con la audiencia todos los secretos, opiniones y análisis de lo que pase en la gala.

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Durante este cubrimiento especial, la audiencia podrá disfrutar de un análisis detallado sobre las categorías principales, el paso de los artista por la afombra roja, comentarios sobre los 'looks' más destacados de la jornada y entrevistas con los nominados. Con este formato, los colombianos vivirán el detrás de cámaras de la fiesta de la música en tiempo real.

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Les recomendamos a todos los usuarios realizar la descarga previa de la app, crear su cuenta y verificar la conexión a Internet con anticipación para asegurar una calidad de video en alta definición y sin interrupciones. Conéctese a la señal de Ditu para respaldar a los colombianos que brillarán y harán historia en los premios, llevando el nombre de la música nacional a lo más alto.