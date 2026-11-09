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Cómo queda programación de Caracol Televisión con ‘En Qué Lío Me Metí’

Cómo queda la programación de Caracol Televisión con ‘En Qué Lío Me Metí’ . Tendrá un cambio con el estreno de la producción protagonizada por Yuri Vargas y Sebastián Carvajal.

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Cómo queda la programación de Caracol con estreno de ‘En Qué Lío Me Metí’

Caracol Televisión estrenará este lunes 9 de noviembre su nueva producción, protagonizada por Yuri Vargas y Sebastián Carvajal, por lo que la programación tendrá un cambio.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 9 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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'En Qué Lío Me Metí'
'En Qué Lío Me Metí'
Foto: Caracol TV