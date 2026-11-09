Cómo queda la programación de Caracol con estreno de ‘En Qué Lío Me Metí’

Los televidentes de Caracol Televisión tendrán una nueva historia para disfrutar en las noches. Este lunes 9 de noviembre llega a la pantalla ‘En qué lío me metí’, una producción que combina humor, drama y suspenso, y que se suma a la programación del canal después de ‘Yo me llamo’.

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El concurso de imitación continuará en el horario de las 8:00 de la noche y se extenderá hasta las 9:30 de la noche, hora a la que comenzará ‘En qué lío me metí’, que tiene un elenco de lujo, que irá hasta las 10:30 de la noche.

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Después, los televidentes podrán seguir disfrutando de ‘Rafael Orozco’, cuya emisión está programada y, los que quieran revivir el primer capítulo de la producción, lo podrán volver a ver a las 11:30 de la noche de este lunes. No obstante, el resto de los días se mantendrá la emisión de la última edición de Noticias Caracol.

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¿De qué trata ‘En qué lío me metí’, la nueva producción de Caracol?



La historia gira alrededor de Soraya Montaño, una fisioterapeuta que ve cómo su vida cambia por completo después de la muerte de Mario Pombo, un empresario al que atendía.

Tras conocer las disposiciones de su testamento, Soraya recibe una propuesta inesperada: convertirse en la gerente de la compañía y escoger quién será el próximo encargado de dirigir el negocio familiar. La decisión desata una disputa entre los integrantes de la familia Pombo, quienes tienen sus propios intereses y ambiciones.

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Pero el conflicto toma un rumbo todavía más misterioso cuando se descubre que la muerte de Mario fue un asesinato. Así, la protagonista termina envuelta en una historia de secretos, rivalidades, humor y situaciones inesperadas.

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La producción está protagonizada por Yuri Vargas y Sebastián Carvajal, y cuenta con la participación de reconocidos actores como Amparo Grisales, Jorge Cao, María Helena Döering, Andrés Sandoval y Chichila Navia, entre otros.