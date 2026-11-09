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Candidata a Miss Universo se accidentó y dicen cómo está Miss República Dominicana: viajará al concurso

Melissa Núñez, Miss Universo República Dominicana, su directora Magali Febles sobrevivieron al accidente vehicular y se pronunciaron en rede: Te contamos todos los detalles.

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Candidata a Miss Universo sufrió grave accidente y dice cómo está de salud

Melissa Núñez, Representante de República Dominicana en el concurso de belleza, sobrevivió a un aparatoso volcamiento vehicular en Santo Domingo. La reina se comunicó en sus redes y agradeció los mensajes y buenos deseos.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 9 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Melissa Núñez cómo está tras accidente
Melissa Núñez cómo está tras accidente
Foto: @melissaxnunez Instagram