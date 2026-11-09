Candidata a Miss Universo sufrió grave accidente y dice cómo está de salud

La reina Melissa Núñez, quien competirá por República Dominicana en el certamen de Miss Universo 2026 encendió las alarmas del mundo del entretenimiento tras sufir un fuerte accidente automovilístico en compañía de la directora nacional de la organización, Magali Febles.

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El siniestro ocurrió el 7 de noviembre en una concurrida avenida de Santo Domingo, la capital dominicana, cuando el vehículo en el que se econtraban terminó volcado sobre la vía tras impactar con una estructura que provocó que uno de sus neumáticos estallara.

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De acuerdo con los detalles compartidos por la propia Febles en su cuenta de instagram, el vehículo perdió la estabilidad en segundos, lo que desató momentos de angustia para sus ocupantes. Los organismos de emergencia acudieron de inmediato para auxiliar a las pasajeras, quienes posteriormente fueron ingresadas a urgencias para someterse a evaluaciones médicas exhaustivas.

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Cómo está Miss Universo República Dominiana tras el accidente

La preocupación entre los seguidores del certamen y futuras rivales no se hizo esperar, pues todo ocurrió a un día del viaje programado hacia Puerto Rico, donde la reina representará a su país en la edición 75 del concurso universal. No obstante, la oficina nacional emitió un comunicado llevando la tranquilidad a la opinión pública, y horas después, la misma Melissa se pronunció en su redes sociales agradeciendo los mensajes de preocupación y apoyo.

Melissa Núñez se pronuncia sobre su accidente Foto: Instagram historias @melissaxnunez

En el reporte médico oficial se confirmó que tanto la candidata como la directora se encuentran en condición estable y fuera de peligro. No obstante, debían esperar la autorización correspondiente para continuar con sus planes de viaje.

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“Lo importante de todo esto es que estamos vivos, que Dios nos protegió”, expresó con alivio Magali Febles a través de sus redes sociales al relatar los angustiantes momentos en los que incluso debió salir por el techo corredizo del vehículo para socorrer a la modelo tras perder el conocimiento unos instantes.

Por su parte, Núñez presentó algunas laceraciones superficiales y contusiones leves en sus extremidades, pero su evolución ha sido sumamente favorable bajo observación de los profesionales de la salud.

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Melissa Núñez Miss Republica Dominicana confirma que irá a Miss Universo 2026

La gran incógnita tras el suceso giraba en torno a la continuidad de la representante dominicana en la concentración internacional. Su itinerario de viaje corrió riesgo de modificarse debido al protocolo de recuperación; sin embargo, aunque la organización priorizó su bienestar antes de retomar los compromisos oficiales de la agenda, la participación de la candidata se mantiene en pie.

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Las redes oficiales anunciaron la despedida de la reina nacional en el aeropuerto hoy lunes 9 de noviembre y Melissa asegura que su sueño de perseguir la corona

está más fuerte que nunca, que los golpes se cubren y el dolor es temporal.